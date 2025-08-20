Calendario
Vuelta al cole de septiembre: esta es la fecha de inicio de las clases por Comunidad Autónoma
Las vacaciones de verano están entrando en la recta final, lo cual significa que el inicio del curso escolar 2025-2026 está cada vez más cerca
En menos de un mes, más de 8 millones de españoles se enfrentarán a uno de los momentos que más recuerdos nos trae a la mente: la vuelta a clase. Los alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional volverán a las aulas de los colegios para el inicio del curso escolar 2025-2026, que se prolongará durante tres trimestres, justo hasta el verano del próximo año.
Si bien la estructura del sistema educativo es la misma en todo el territorio nacional, las distintas Comunidades Autónomas tienen la posibilidad de designar su propia fecha de inicio de las clases. Eso sí, el hipotético margen con el resto tiene que ser casi inapreciable, para que todos los alumnos reciban el mismo tratamiento.
¿Cuándo comienzan las clases en mi Comunidad Autónoma?
En este listado por orden alfabético podrás encontrar la fecha de inicio del curso escolar según la región y el nivel de estudios:
- Andalucía: Infantil y Primaria comienzan las clases el 10 de septiembre. El curso para alumnos de ESO, Bachillerato y FP se iniciará el 15 de septiembre.
- Aragón: Infantil, Primaria y ESO comienzan las clases el 8 de septiembre. El curso para alumnos de Bachillerato se iniciará el 10 de septiembre, mientras que los de FP empezarán con las clases el 11 de septiembre.
- Asturias: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP comenzarán las clases el 9 de septiembre.
- Cantabria: Infantil y Primaria comienzan las clases el 8 de septiembre. El curso para alumnos de ESO, Bachillerato y FP se iniciará el 11 de septiembre.
- Castilla-La Mancha: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP comenzarán las clases el 8 de septiembre.
- Castilla y León: Infantil, Primaria y alumnos de ESO matriculados en colegios donde se imparta primaria comienzan las clases el 8 de septiembre. Alumnos de ESO matriculados en centros de enseñanza media, Bachillerato y FP darán inicio al curso escolar el 15 de septiembre.
- Cataluña: Infantil, Primaria y ESO comienzan las clases el 8 de septiembre. El curso para alumnos de Bachillerato y FP se iniciará el 12 de septiembre.
- Ceuta: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP comienzan las clases el 8 de septiembre.
- Comunidad de Madrid: Infantil y Primaria comienzan las clases el 8 de septiembre. El curso para alumnos de ESO, Bachillerato y FP se iniciará el 9 de septiembre.
- Comunidad Valenciana: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP comenzarán las clases el 8 de septiembre.
- Extremadura: Infantil, Primaria y ESO comienzan las clases el 11 de septiembre. El curso para alumnos de Bachillerato se iniciará el 12 de septiembre, mientras que los de FP empezarán con las clases el 15 de septiembre.
- Galicia: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP comenzarán las clases el 8 de septiembre.
- Islas Baleares: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP comenzarán las clases el 10 de septiembre.
- Islas Canarias: Infantil y Primaria comienzan las clases el 9 de septiembre. El curso para alumnos de ESO comenzará el 10 de septiembre, los estudiantes de Bachillerato volverán a las aulas el 11 de septiembre y los de FP empezarán con las clases el 18 de septiembre.
- La Rioja: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP comenzarán las clases el 8 de septiembre.
- Melilla: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato comienzan las clases el 9 de septiembre. El curso para alumnos de FP se iniciará el 15 de septiembre.
- Navarra: Infantil y Primaria comienzan las clases entre el 4 y el 8 de septiembre. El curso para alumnos de ESO y Bachillerato se iniciará el 4 de septiembre, mientras que los de FP empezarán con las clases el 9 de septiembre.
- País Vasco: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP comenzarán las clases el 5 de septiembre.
- Región de Murcia: Infantil y Primaria comienzan las clases el 8 de septiembre. El curso para alumnos de ESO y Bachillerato comenzará el 11 de septiembre, mientras que los de FP empezarán con las clases el 15 de septiembre.
