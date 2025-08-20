Vuelta al cole de septiembre: esta es la fecha de inicio de las clases por Comunidad Autónoma

En menos de un mes, más de 8 millones de españoles se enfrentarán a uno de los momentos que más recuerdos nos trae a la mente: la vuelta a clase. Los alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional volverán a las aulas de los colegios para el inicio del curso escolar 2025-2026, que se prolongará durante tres trimestres, justo hasta el verano del próximo año.

Si bien la estructura del sistema educativo es la misma en todo el territorio nacional, las distintas Comunidades Autónomas tienen la posibilidad de designar su propia fecha de inicio de las clases. Eso sí, el hipotético margen con el resto tiene que ser casi inapreciable, para que todos los alumnos reciban el mismo tratamiento.

¿Cuándo comienzan las clases en mi Comunidad Autónoma?

En este listado por orden alfabético podrás encontrar la fecha de inicio del curso escolar según la región y el nivel de estudios: