El consejero Imbroda tuvo coronavirus en marzo

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha revelado este miércoles que se contagió del coronavirus el pasado mes de marzo, si bien logró superarlo y tuvo “la suerte” de que no le vino “muy fuerte”. Así lo ha señalado, en una entrevista en Radio Marca recogida por Europa Press, el propio consejero, quien se convierte así en el primer miembro del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno que revela haber padecido el coronavirus.

Según ha contado Javier Imbroda, atravesó la enfermedad "en la primera quincena de marzo", si bien se lo han detectado "posteriormente". "He tenido la suerte de que no me vino muy fuerte" y "lo he podido superar", ha añadido el consejero, que ha confesado haber estado "muy preocupado" por su familia, sus hijos y sus amigos.

“Pero, en fin, esto de alguna manera te puede consolar”, ha añadido Imbroda, quien ha considerado que “ya es importante en estos días poder hablar de esta manera de la salud”. En ese sentido, ha señalado que contempla “con mucha tristeza todo lo que ha sucedido” con esta pandemia que deja ya “más de 25.000 fallecidos” en España, según ha lamentado Imbroda, quien ha calificado de “auténtica barbaridad todo esto que ha ocurrido, cómo se ha podido ir esto de las manos”.

Así, el consejero y exseleccionador nacional de baloncesto se ha reconocido “triste por todo esto”, mientras, “al mismo tiempo”, está “tratando de cuidarse, de cuidarnos, y tratando de salir de esto cuanto antes”, según ha concluido.