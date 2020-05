La Junta pide crear “un corredor” que permita la llegada de viajeros extranjeros

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración y Administración Local, Juan Marín, ante la decisión del Gobierno de confinar a los viajeros que lleguen al país, ha señalado que "espera que lleguen acuerdos con otros países europeos" porque "necesitamos la creación de un corredor que permita turismo internacional este verano" con "todos los controles y con garantías sanitarias para poder viajar".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Marín se ha mostrado “mucho más satisfecho” con el hecho de que a partir del lunes 18 de mayo toda Andalucía pase a Fase 1, una noticia “muy esperada” porque Málaga y Granada “tienen un peso muy importante en la economía andaluza, pero sobre todo dentro del sector turístico, y nos va a permitir poder aspirar el próximo día 25 a estar las ocho provincias en Fase 2, lo que también va a abrir mucho el sector”.

"Esperamos que a pesar de las circunstancias tengamos un verano razonablemente aceptable para poder ir recuperando parte de lo perdido durante estos meses y que vayan las cosas un poco mejor", ha manifestado Marín, quien ha añadido que "hay que ser optimista a pesar de las circunstancias y de la tristeza y empezar a trabajar" y que "espera que en junio haya libre circulación de ciudadanos por toda la comunidad y se vaya ampliando al conjunto del territorio nacional".

Además, ha señalado que espera que "también lleguen esos acuerdos bilaterales con otros países europeos, con ese corredor que permita turismo internacional para el verano", porque la decisión del Gobierno de establecer una cuarentena de 14 días para las personas procedentes de otros países "es un error", para añadir que "hay que llegar a acuerdos igual que están haciendo países como Austria, Alemania, Finlandia o Noruega, donde con una garantía y un certificado médico se pueda viajar". "Llegar a España y tenerte que quedar confinado 14 en tu apartamento o en tu hotel no es viable ni posible y confiamos en que se reconduzca esta situación".

Preguntado sobre cómo se concilia el interés por recuperar la economía y preservar la salud, Marín ha destacado que "apostando porlos avances tecnológicos y médicos que existen. Te puedes hacer test rápido antes de salir de tu país o de tu comunidad y saber en qué situación te encuentras; y luego hay controles de temperaturas y otras medidas que se están implantando en aeropuertos y estaciones de ferrocarril".

Asimismo, ha señalado que la evolución de la pandemia "nos hace albergar que en un tiempo razonable no solo vamos a tener medicación sino que la evolución está llegando a unos datos que realmente son razonables", pero "creo que tenemos que aprender a convivir con este virus". "Hay muchos turistas que cuando van a países en África o en Asia tienen que vacunarse, lo que no es impedimento, y eso mismo creo que se va a tener que ir imponiendo poco a poco en el conjunto de la Unión Europea", porque "habrá avances, pero hasta que eso no llegue y no tengamos vacunas hay que seguir viviendo".

También se pronunciado sobre las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien calificó al turístico y hostelero como "un sector de bajo valor añadido, con una actividad estacional y precaria", para subrayar que "demuestran un desconocimiento absoluto de la realidad de este país". "Los dirigentes políticos no podemos ser ajenos a las cifras y a los datos que son tan elocuentes y evidentes", ha manifestado, para añadir que "en cualquier país del mundo valoran el turismo y en Andalucía no solo lo valoramos, queremos turismo".

Cuestionado sobre cuándo presentará el Gobierno un plan específico para el turismo y si recogerán las ideas aportadas desde Andalucía, Marín ha respondido que "lamentablemente no" y que "están a la espera de que se entienda cuál es la situación del sector", que "ahora necesita músculo y ayuda". Además, ha afirmado que independientemente del plan de choque para el sector presentado en la comunidad, "trasladamos al Gobierno de España la necesidad de poner en marcha también otra serie de medidas que incentiven que los ciudadanos viajen" como el bono turístico implantado en Italia.

"Hemos planteado desgravación fiscal en la declaración de la renta para todo español que dentro de España viaje a lo largo de los próximos meses, una medida que el gobierno no puede decirnos que supone un esfuerzo económico porque el IRPF es un impuesto compartido entre comunidades y el gobierno central y eso entendemos que incentivaría mucho que la gente viajar", ha manifestado, para destacar también "la reducción del IVA en el sector turístico".

“Son medidas sensatas que no tienen un carácter de permanencia en el tiempo”, pero “el Gobierno de Sánchez no tiene plan b ni plan para el turismo” y “de momento el Ministerio de Turismo no ha dado ninguna respuesta”, ha finalizado.