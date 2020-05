De la Torre: “No veo que haya ni razones ni ambiente para una moción de censura” en Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes que no ve “ni razones ni ambiente” para una moción de censura en el Ayuntamiento por parte de PSOE y Adelante, con el apoyo del edil no adscrito Juan Cassá, que ha abandonado Ciudadanos, con quien el PP tiene un pacto de gobierno en la capital malagueña.

"No veo razones ni ambiente para una moción de censura del PSOE y Adelante hacia el equipo de gobierno", ha señalado De la Torre, y ha incidido en que "primero tiene que aclarar Juan Cassá, y aclarármelo, porque estuvimos en esa negociación y se cerró un acuerdo para todo el mandato municipal".

Según De la Torre, Cassá debería aclarar "si se sigue sintiendo comprometido en base al compromiso con los electores, y al compromiso ético que todo esto supone" o "por el contrario se siente en una libertad de hacer lo que crea oportuno".

No obstante, De la Torre ha abogado por crear un ambiente de consenso en los objetivos “para recuperar la economía, para mantener una política social lo más eficaz posible... donde todos deben y pueden estar” en alusión a PSOE, Adelante y Cassá como concejal no adscrito. Así lo ha señalado De la Torre, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que también ha aclarado que no ha tenido, de momento, ninguna noticia de Cassá: “Él ha respetado el tiempo mío de descanso”, ya que estaba de baja por una operación, por lo que ya está en condiciones para hablar con él una vez reincorporado a la actividad municipal.

De la Torre, no obstante, ha relacionado la salida de Cassá de Cs con los acuerdos a nivel nacional adoptados por el partido naranja. "Para mi hubo una relación causa-efecto; es como un tema interno de él con el grupo de Ciudadanos y habrá que ver si los pactos a los que llegamos hace un año para la estabilidad de Málaga se sienten comprometidos o no". "Él tendrá que decirlo", ha apostillado.

En este punto, De la Torre ha insistido en que desde que comenzó esta crisis sanitaria y económica “mi planteamiento desde el Gobierno de la ciudad es plantear objetivos y mecanismos para conseguir esos objetivos con mucha participación de los grupos de la oposición -PSOE y Adelante Málaga-”, por lo que si Cassá prefiere estar como no adscrito “fuera de la cohesión y disciplina del equipo de gobierno tendría para mí esa misma consideración para llegar a esos pactos y esos acuerdos”.

"En estos momentos la situación del país, de Málaga en concreto, nos obliga a hacer ese ejercicio de corresponsabilidad por parte de todos", ha abundado.

Fase 1

Por otro lado, el alcalde ha valorado el paso a fase 1 de la ciudad de Málaga este pasado lunes y ha señalado que en estas primeras horas "ha habido una comportamiento bastante bueno".

Ha insistido en que "la imagen que se daba ayer era de buen comportamiento" y ha recordado que aún no hay una amplia apertura de establecimientos de hostelería "porque esperan a la fase 2 y eso es normal"; mientras que en comercio "hay más proporción" de apertura.

"La ciudad va recuperando con satisfacción lo que podríamos llamar acercarnos a la normalidad pero queda un gran camino hasta que el tema del turismo también se normalice", ha reconocido el regidor, asegurando, en este sentido, que queda un camino "importante" que hacer de la mano de Europa.

Turismo

Sobre el futuro del turismo en la ciudad, ha dicho que la recuperación no será algo inmediato, y, además, ha esperado que la propuesta de guardar cuarentena entre turistas "desaparezca" aludiendo a los corredores aéreos libres que den tranquilidad y seguridad y también a ofrecer test rápidos al turista que llega o sale.

De la Torre también ha abogado para esa recuperación por crear "una marca potente" como es "marca Málaga espacio libre de virus, espacio seguro para la salud"; además de lo que ya la ciudad ofrece.

"No será inmediato, no puede ser para ya, pero al fin de verano podemos ir teniendo resultados y pongo la esperanza en la política que en Europa se está planteando", ha señalado. "Tengo mucha confianza en la potencialidad de la ciudad", ha sostenido.

Por otro lado, cuestionado por si cree que el Gobierno está utilizando las fases para discriminar por razones políticas a algunos territorios, De la Torre ha dejado claro que le falta información para poder responder pero ha agregado "que si hubiera transparencia y participación las cosas estarían mejor".

Al respecto, ha animado al Ejecutivo central "a que haga ese ejercicio de transparencia, de participación con las comunidades, que hablen los técnicos de las autonomías y el Gobierno con mucha claridad y que no se decidan las cosas muy en el último minuto".

Sobre la actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el Ejecutivo Central, De la Torre ha vuelto a insistir en que no tiene datos para ver qué ha pasado en ese diálogo: "Si ellos lo dicen será por algo; he de pensar que siempre las cosas se dicen con responsabilidad y desde la base de una información objetiva".

El regidor de Málaga ha vuelto a abogar por "un gran pacto" que debería haberse dado el 10-N de PSOE y PP y sumando Cs para abordar, entre otros, la cuestión catalana, además de la educación, que es "clave". A juicio de De la Torre, ese gobierno que hubiera tenido que lidiar con esta crisis económica y sanitaria hubiera tenido "una situación de estabilidad, seguridad y respuesta más anticipada y con mejor capacidad".

Por tanto, a su juicio, hay que buscar grandes acuerdos y, sobre la prórroga del estado de alarma, que se vota este miércoles, ha señalado que el PSOE "tiene que ser capaz de poner sobre la mesa razones para que el PP votara el estado de alarma".

Preguntado sobre si el PP pone todo de su parte para intentar un clima de diálogo fructífero con el Gobierno, ha dicho que no tiene datos para opinar sobre ello pero en "el PP siempre hay posiciones constructivas en esa dirección y en sentido de Estado nunca va a estar ausente". "En el PP, sentido de Estado, sentido de responsabilidad para buscar soluciones, siempre habrá", ha defendido.

Por último, De la Torre, que este lunes se reincorporó a sus funciones tras su baja al ser sometido a una operación en abril, ha dicho estar “muy bien” y ha detallado que tras una caída en noviembre se fue formando lo que, al final, fue un hematoma subdural que “producía una presión sobre el cerebro”, lo que provocaba “fatiga mental”. “Las primeras semanas de confinamiento fueron de un intenso trabajo y eso también dificultó y agravó la situación”, ha concluido.