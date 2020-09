La Fiscalía investiga la contratación urgente de 159 interinos en la lucha contra la Covid con un decreto aprobado por el Parlamento con el aval sindical

La Fiscalía Superior de Andalucía incoa diligencias de investigación penal por un presunto delito de prevaricación por la contratación urgente de 159 funcionarios interinos sin respetar los criterios de publicidad, mérito y capacidad tras una denuncia de Mareas Blancas andaluzas. El colectivo presentó además una queja ante al Defensor del Pueblo de España que también ha sido admitida a trámite. Según el decreto de apertura fechado el 16 de este mes, al que accedió LA RAZÓN, “con fecha 11 de septiembre” se recibió la denuncia contra el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y otros altos cargos “por un presunto delito de prevaricación” sobre “la Convocatoria de Contratación Urgente de 159 funcionario interinos de la Junta de Andalucía” y “visto su contenido” la Fiscalía considera “llevar a cabo la incoación de las diligencias de investigación penal”.

La Junta viene defendiendo el procedimiento de contratación urgente “abierto y transparente” que sigue en la crisis sanitaria. La administración andaluza considera que se trata de un proceso “abierto y transparente”. Desde la Junta se defiende que el Covid-19 “ha generado necesidades en la administración más allá de las sanitarias”, y “el inicio de la emergencia sanitaria” y “la urgencia con la que se ha tenido que proceder a muchas sustituciones de puestos sensibles para continuar dando servicios a la ciudadanía, provocó que se negociara con los órganos de representación de los trabajadores una iniciativa de modificación del sistema de contratación ordinaria de personal”.

La Junta señaló a LA RAZÓN que “con respecto a decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía de incoar diligencias de investigación por la contratación urgente de 159 funcionarios interinos, la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior manifiesta” que “se trata de un procedimiento ordinario que implicará la solicitud de información a la administración autonómica”.

“El procedimiento para la selección de personal funcionario interino y de personal laboral temporal con carácter de emergencia se encuentra implementado en el artículo 13 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo y que fue aprobado por el Parlamento. Posteriormente fue desarrollado mediante las Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de 18 de marzo y 14 de abril de 2020. Además, el mencionado artículo 13 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, fue objeto de modificación por el Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo”, indican desde la Junta.

“El modelo de nombramiento de personal funcionario interino y de contratación de personal laboral temporal ha sido negociado con las Organizaciones Sindicales, tanto en Mesa General, como en Mesa Sectorial y en Comisión de Convenio”, añade. “En primer lugar, se tira de las bolsas provinciales vigentes y solo en el caso de que no se cubran es cuando se publica una oferta acotada a un marco temporal a través del portal de empleado público”, explica la Junta.

“Tanto las Organizaciones Sindicales como las Entidades Asociativas representativas de personas con discapacidad son informadas sobre el contenido de la oferta que va a ser objeto de publicación, así como sobre la fecha en la que dicho contenido se va a publicar. La información se traslada a los sindicatos presentes en Comisión de Convenio y Mesa Sectorial, a los centros gestores de la Junta de Andalucía, y con las asociaciones de discapacitados”, expuso la Administración.

Asimismo, “en la web del empleado público se publican la lista de admitidos y las horas de corte de cada proceso”. Con la evidencia científica disponible a fecha 2 de junio de 2020 (Información científica-técnica sobre el COVID-19, del Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), argumenta, “el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para Covid-19 las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años”.

La Junta añadió que “la recomendación es que estas personas no se incorporen a su puesto de trabajo”. “Los trabajos que se convocan al amparo de la Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se establecen las bases que articulan el procedimiento de emergencia para la selección del personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 son de carácter presencial ya que o bien muchos procedimientos no están telematizados o así lo requiere el desarrollo de la actividad”, .argumenta la Junta. En dicha Resolución," se detalla que el personal que se nombre o contrate por el procedimiento de emergencia expresará que cumple los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para el desempeño del puesto de trabajo, así como que dispone de capacidad para desempeñarlo con la continuidad que demanda la situación excepcional que se afronta". “Estas bases y sus normas solo resultan de aplicación para los nombramientos de personal funcionario interino y las contrataciones de personal laboral temporal de emergencia para hacer frente al COVID-19, no siendo aplicables, por tanto, para el resto de las situaciones, en las que se seguirá la tramitación ordinaria”, amplía la Junta.

La Administración andaluza detalla que “en el caso de la contratación para reactivar la actividad administrativa y agilizar procesos con motivo de la crisis económica asociada a la pandemia, el plan de choque que beneficia a todas las Consejerías de la Administración General de la Junta de Andalucía, generará casi 1000 empleos temporales de unos 6 meses de duración en varias categorías /cuerpos, personal temporal de numerosas categorías y cuerpos que reforzarán las 11 Consejerías en todas las provincias”. Ahí, continúa, “se detalla que se trata de puestos de trabajo en la modalidad presencial y en los servicios esenciales, cuyo proceso selectivo se realizará, como se ha citado con anterioridad, por el sistema extraordinario de emergencia. Al ser presencial, se excluyen los colectivos de riesgo tal y como mandata el Ministerio de Sanidad y confirma el Ministerio de Trabajo y Economía Social en sus recomendaciones para el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV2 de 19 de junio de 2020”.

La Junta recuerda que “todas las contrataciones son temporales. Se trata de contratos de 3, 4 o 5 meses excluyendo aquellas contrataciones financiadas con Fondos Europeos, o cualquier otro tipo de financiación afectada”.