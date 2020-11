El alcalde de Chiclana cesa al concejal de Fomento tras ser denunciado por saltarse el toque de queda

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román (PSOE), ha anunciado que en la mañana de este lunes va a firmar un decreto de cese del concejal Adrián Sánchez (Ganemos Chiclana) como cuatro teniente de alcalde y delegado municipal de Fomento, Participación Ciudadana y Educación. Una decisión como consecuencia de que en la madrugada del sábado al domingo la Guardia Civil interceptó un vehículo circulando y en su interior se encontraban tres personas, el conductor, que dio positivo en la prueba de alcoholemia, y dos acompañantes, entre ellos, el propio Adrián Sánchez, todos ellos sin mascarilla.

“En coherencia con los difíciles momentos en los que estamos, con un toque de queda establecido a las 22,00 horas, no me he visto en otra situación que cesarlo como miembro del Gobierno, máxime siendo delegado municipal de Fomento y los negocios se ven obligados a cerrar a las 18,00 horas y la ciudadanía tiene que estar confinada en casa a las 22,00 horas”, ha explicado en rueda de prensa el alcalde de Chiclana.

“Estamos en un momento en el que todos lo estamos pasando mal, los negocios, las familias, las personas, y no era coherente que el señor Sánchez continuara en el Gobierno con una acción en la que se ha saltado el toque de queda”, ha explicado.

Asimismo, José María Román ha destacado que “no solo tenía que actuar de esta manera, sino que también tenía que informar a la ciudadanía de lo sucedido, ya que tengo la obligación ética y política de informar a la ciudadanía de lo sucedido y actuar en consecuencia”.

El alcalde ha indicado que una vez que tuvo conocimiento de los hechos a través de la Policía Local, conversó con el concejal en varias ocasiones. “Él tiene una posición personal y de grupo, que yo respetaré y en función de la decisión que tome su grupo municipal, yo actuaré en consecuencia”, ha afirmado.

Román ha manifestado que se trata de una decisión que no le hubiese gustado tomar, ya que “el Gobierno iba con suavidad y en próximas fechas hay que presentar el presupuesto, además de llevar a cabo actuaciones importantes”, pero “la valoración que tiene uno que hacer desde la responsabilidad dejaba poco margen”.