Bendodo asegura que una candidatura conjunta de PP y Cs en Andalucía “no está ahora sobre la mesa ni mucho menos”

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado que la posibilidad de una candidatura conjunta de PP y Ciudadanos (Cs) en las próximas elecciones autonómicas “no está ahora sobre la mesa ni mucho menos”, aunque ha reconocido que el gobierno de coalición entre ambas formaciones funciona con estabilidad y “dentro de dos años veremos”.

Bendodo se ha pronunciado de este modo en declaraciones a la cadena Cope, recogidas por Europa Press, después de que el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, abriese la puerta a que la formación naranja y el PP concurran conjuntamente en las próximos comicios autonómicos asegurando que “somos un solo gobierno y cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos sin descartar ninguna opción”.

El titular andaluz de Presidencia ha reconocido que la “buena relación personal y política” entre PP y Cs “ha dado estabilidad al gobierno y ese mensaje de estabilidad hace que en Andalucía ahora ahora por fin las cosas vayan razonablemente bien y estemos cogiendo trenes que durante los últimos 37 años hemos perdido como el crecimiento de la creación de empleo, la llegada de empresas e inversiones y eso Andalucía lo ha ganado estos dos años”.

Preguntado por la opción de candidatura conjunta planteada por Marín, Bendodo ha comentado que el gobierno de coalición cumple dos años con buena relación y estabilidad que evidencian que el “modelo funciona”. “Por tanto, nosotros no vamos a mirar el interés de PP y Cs, sino el interés de los andaluces. Lo primero es Andalucía y después los intereses de partido, y dentro de dos años veremos, pero ahora mismo yo creo que somos tres partidos de distintos y cada uno pues tiene sus expectativas, pero los tres nos hemos entendido bien, nos seguimos entendiendo bien y estoy convencido de que nos vamos a entender en el futuro”.

Cuestionado sobre si deja la puerta abierta a la posibilidad de listas conjuntas de PP y Cs en el futuro, el consejero ha sido claro al afirmar que “eso no está sobre la mesa ahora ni mucho menos”. “Somos tres partidos distintos que hemos antepuesto los intereses de Andalucía a los intereses estratégicos y políticos de cada partido. Nada más puedo decir eso. Ahora mismo somos tres partidos que presentamos tres candidaturas distintas, pero que somos capaces de entendernos, nada más”, ha concluido.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha expresado este jueves el respeto del partido a las “estrategias” de Ciudadanos (Cs), a raíz de que el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de la formación naranja en esta comunidad, Juan Marín, abriera ayer la puerta a que ambas formaciones pudieran concurrir conjuntamente en los próximos comicios autonómicos previstos en 2022.

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, Montesinos, diputado nacional por Málaga, ha indicado que el PP es muy “respetuoso” con Cs y con sus estrategias y, en este sentido, no tienen nada más que añadir. Ha incidido en que Cs es un partido “amigo” que forma parte de gobiernos autonómicos presididos por el PP, como ocurre en Andalucía. Ha querido dejar claro que el PP es que es un partido “de puerta ancha”, donde cabe prácticamente todo el mundo, está centrado en lo importante, y que hace una apelación no sólo al votante del centro derecha, sino también a ese votante socialista “descontento” porque no entiende los pactos del PSOE con Bildu y con los independentistas ni los “ataques” del Gobierno de Pedro Sánchez a la libertad educativa.