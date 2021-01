Andalucía confía en frenar el “tsunami” de la covid a final de enero

La tercera ola de coronavirus, que ha sido calificada como “un verdadero tsunami”, podría frenarse en Andalucía a finales de enero o principios de febrero, según los cálculos de la portavoz del grupo asesor de seguimiento de la pandemia en la comunidad, Inmaculada Salcedo.

“Lo razonable es que el pico máximo de la ola sea a final de enero o primeros de febrero, porque los periodos de incubación de los posibles contagios de navidades vayan resolviéndose y que en esa época baje drásticamente la curva. Es la experiencia que tenemos los especialistas en salud pública y medicina preventiva”, ha explicado Salcedo en una entrevista con Efe.

Para ello, Salcedo confía en que para entonces hagan efecto las distintas medidas adoptadas, entre ellas las de esta semana con el cierre de 396 municipios con mayor incidencia, cuya eficacia aún no se puede medir, ha apuntado a pesar de su reticencia a hacer pronósticos temporales sobre la pandemia.

Se trata de “una ola que verdaderamente es un tsunami”, ha dicho Salcedo haciendo suya la denominación usada por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y que ha justificado debido a los “datos espeluznantes” de la incidencia acumulada, que se ha disparado en menos de un mes de 130 a 795 casos por cada 100.000 habitantes, lo que les “preocupa muchísimo”.

“Estamos desbordados” y con los profesionales sanitarios “cansados”, admite Salcedo, que reconoce el hecho de que la atención primaria está también con ese problema de desbordamiento y a pesar de la importancia que tiene como el primer recurso para frenar los contagios y de los recursos públicos que se han aportado.

“Si hubiéramos sabido” la subida “exponencial” de contagios “hubiéramos sido más estrictos en navidad”, reconoce Salcedo, que es la jefa del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba y especialista en medicina preventiva y salud pública, “una especialidad del MIR poco conocida”, precisa.

Al ser cuestionada por cómo se ha llegado a esta situación “dramática y trágica” que no esperaban, ha respondido que se ha debido a varios factores, como las fiestas privadas en las que se han producido contagios “masivos” y luego se han extendido al ámbito familiar y a la variante de la cepa británica.

“Se esperaba un pequeño repunte tras las navidades, pero no esta subida tan exponencial”, ha dicho Salcedo, que confía en que sea suficiente el plan 4.500 de camas hospitalarias extras para atender a los nuevos contagiados, porque “lo esperable es que se autolimite la curva y vayan bajando los casos”.

Respecto a la vacunación, ha dicho que se necesitan seis millones de vacunas para lograr la inmunidad de rebaño del 70 % de la población andaluza en verano, y ha apuntado que hasta ahora solo se han recibido 190.000, por lo que ha reclamado a la industria farmacéutica un “esfuerzo” para dotar al sistema de más dosis.

“Necesitamos muchas más dosis” de vacunas porque el sistema sanitario está “preparado” para administrar todas las que lleguen, ha asegurado la portavoz, que recomienda “no bajar la guardia” en las medidas preventivas como la distancia de seguridad, las mascarillas y el lavado de manos, así como no organizar fiestas “porque ya llegará” el momento de una “relativa normalidad”.

Salcedo no quiere ofrecer un posible calendario de la vacunación porque es algo “complicado” que depende de las dosis que lleguen a la comunidad y no es como el implantado y estructurado para los niños desde hace años, ha apuntado antes de recomendar que se sigan los protocolos de su administración y que no haya políticos no sanitarios que se los salten. EFE

