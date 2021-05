Las nuevas ideas de negocio para el sector turístico se encauzarán en el 21º Sevilla Startup Weekend

El emprendimiento en el sector del Turismo y la Hostelería protagoniza la nueva edición de Sevilla Startup Weekend, formato de referencia en el ecosistema startup internacional, moderado Techstars y, en la capital andaluza lo organiza la asociación SevillaUP.

El evento tendrá lugar del 14 al 16 de mayo en formato online con una agenda organizada en jornadas de trabajo, mentorización y presentación final de proyectos. El evento es una gran experiencia inspiradora para que cualquier persona, desde casa, pueda mejorar sus capacidades emprendedoras. Por ejemplo, profesionales que quieran desarrollar un proyecto innovador y, sobre todo, jóvenes estudiantes de cualquier disciplina interesados en recibir formación en creación de startups.

Sevilla Startup Weekend es un evento integrado en los Techstars Weekend, referente internacional de eventos emprendedores. Este 2021 celebra su 21º edición y permanece fiel a su espíritu de innovación social, adaptándose, y a la vez, transformando la nueva realidad provocada por la pandemia. Por un lado, encajando el evento en un formato online, más accesible y abierto a los participantes, y por otro, alentando la evolución del sector del Turismo y la Hostelería, necesitado más que nunca de planteamientos diferentes apoyados en las nuevas tecnologías.

Organizado por profesionales de Sevilla

El prestigio alcanzado dentro y fuera de Sevilla por la fuerza inspiradora de los Sevilla Startup Weekend tiene su principal basamento en formar y fomentar el mundo del emprendimiento, con especial interés en los jóvenes que serán los líderes del futuro. Como ejemplo, los propios organizadores—a la vez socios de SevillaUP— que compaginan una excelente trayectoria profesional con esta contribución a expandir el ecosistema emprendedor de Sevilla. Organizan el evento, entre otros, Teresa Suárez, consultora de Comunicación y Márketing desde la red One to Corp; Carlos Delgado, impulsor de startups como Footters o Ask Vicente; Jaime Aranda, consultor de innovación y CEO en weareco; Francisco Rodas, ingeniero técnico de diseño industrial en agricultura inteligente y movilidad, Diego Siles, Community Building en www.phileasflow.com y María Aristoy, experta en organización de eventos y comunicación.

Cómo inscribirse y participar

La inscripción en Sevilla Startup Weekend está abierta a cualquier persona con interés por aprender cómo transformar ideas innovadoras en negocios de futuro, tanto profesionales como estudiantes. Es una excelente oportunidad para que jóvenes interesados en este sector adquieran formación sobre dinámicas de trabajo en equipo y el proceso de prototipado de ideas hasta transformarlas en negocios de futuro. Además, al ser una actividad completamente online, es más accesible y cualquier estudiante puede participar desde casa.

La cuota de inscripción a todo el programa formativo es de solo 5 euros y se realiza en el siguiente enlace: http://sw.sevillaup.com/

Para participar en Sevilla Startup Weekend no es necesario formar un grupo previo ya que todas las inscripciones se realizan de forma individual. El primer día del evento se formarán los equipos de trabajo y será la organización del evento quien facilite el contacto entre ellos y con los mentores que les guiarán durante los tres días de actividades.

Mentores para aleccionar sobre cómo convertir una idea en negocio

Han hecho posible este evento la asociación Sevilla UP, cuyos socios y equipo de voluntarios han logrado la colaboración de un panel de expertos en emprendimiento y de amplia trayectoria en el sector turístico. Los mentores participantes en Sevilla Startup Weekend 2021 son Darío Martínez de Azcona, consultor en Think International Consulting; Carlos Fernández, co-fundador de la plataforma tecnológica para restaurantes CoverManager; Enrique Fernández, CEO de la organizadora de eventos Eferson; Rafael Vargas, experto en ecommerce de Vargasia; Jesús Acevedo, abogado experto en protección de datos y consultor jurídico en Intuita; Víctor Tofan, responsable de márketing en Cloudbeds; Ana Monje, CEO de la escuela de negocio TuriSCool, James Kockelbergh; fundador de la agencia 3webd y Carlos de Ory, referente en la creación de startups turísticas internacionales.

Todos ellos guiarán a los participantes durante los tres días del evento formativo, donde compartirán sus experiencias y conocimientos, de gran valor, en ámbitos clave del sector del Turismo y la Hostelería.

Tres días para generar propuestas que mejoren el sector turístico

El programa de Sevilla Startup Weekend está organizado siguiendo Techstars Weekend, un formato intensivo y colaborativo que ha alcanzado el nivel de estándar en el ámbito internacional. Se trata de dos jornadas de trabajo para el viernes 14 de mayo y el sábado 15 de mayo, y la presentación de los proyectos ante el jurado el domingo 16 de mayo. Durante el primer día, cada uno de los participantes tendrá la oportunidad de presentar su mejor idea para cambiar y mejorar el sector turístico actual. Entre todos, se seleccionarán las más prometedoras y su “creador” formará los equipos de emprendedores que la desarrollarán.

Ese mismo día, y el siguiente, los participantes vivirán la experiencia de crear un producto o servicio innovador a partir de esa idea original. En todo momento, estarán apoyados por los facilitadores y mentores expertos en diferentes áreas. Se trata de una actividad enriquecedora para jóvenes con inquietudes emprendedoras y que no necesita de una formación específica previa. El último día de Sevilla Startup Weekend, los equipos presentarán sus prototipos ante un panel de jueces, en un pitch de 5 minutos, que elegirán al equipo ganador del evento y mejor startup.

Jurado con empresarios y profesionales expertos

El vigesimoprimero Sevilla Startup Weekend cuenta con un jurado en el que participan empresarios y profesionales muy complementarios por sus respectivas especializaciones en diversas vertientes del turismo y la hostelería, amén de aunar conocimientos y perspectivas sobre la realidad del sector dentro y fuera de Andalucía, y sobre la evolución de los modelos de negocio. Los participantes expondrán por vía online el domingo 16 sus propuestas elaboradas durante dos días, ante un jurado formado por Rosana González, directora general del Gran Hotel Meliá Colón de Sevilla; Fernando Vázquez Rojas, fundador y CEO de la empresa Naturcode; Alberto Martínez, fundador y CEO de la empresa de establecimientos franquiciados La Gitana Loca; Jesús Romero, cofundador de TuriScool, que imparte programas de formación online a profesionales del sector turístico para acrecentar y actualizar sus capacidades, y Julio Moreno Ventas, presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo.

Patrocinadores globales y locales

Los patrocinadores globales de los certámenes Startup Weekend son Google for Startups, que a través de Google Cloud Platform ayuda a las nuevas empresas a crear aplicaciones web / móviles, y GoDaddy Registry que proporciona nombres de dominios muy utilizados por innovadores y empresarios de todo el mundo. El Sevilla Startup Weekend cuenta además con el apoyo de empresas y entidades locales: Asociación Sevilla UP, el coworking Workincompany, TuriScool escuela de negocios, Cover Manager, Naturcode, La Gitana Loca, la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y el Gran Hotel Meliá Colón de Sevilla.