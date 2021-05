A la rica excusa

Es lugar común, desde los años de Castiella y Hassan II, admitir que todo ministro español de Asuntos Exteriores vive desde el día de la asunción del cargo con las dos manos alauitas apretándole las gónadas, la diestra en el huevo de Ceuta y la siniestra en el cojón de Melilla. El rigodón diplomático es una danza con sus propias reglas, incomprensibles para el común, y ahí anda nuestra pobre Laya tratando de que no la pisotee el sultán, que sólo baila cuando suena música en Washington y jamás osaría brincar si París no batiese palmas. Todas las instituciones han de ponerse a la orden, pues no está el horno geopolítico para alcaldadas. A la Junta, así, le han tocado trece menas en el reparto de infantes descarriados y aún podría absorberse sin peligro de islamización la custodia de trece millares en una región tan poblada como Portugal, pero a Vox le ha servido de excusa para escenificar –nunca mejor escrito– su ruptura con el bipartito. ¡Qué sentido de Estado! La cabra populista tira al monte de la demoscopia y la derecha desacomplejada percibe, en los sondeos y en la calle, que es su momento: son los agentes provocadores del adelanto de las autonómicas, una posibilidad que el Partido Popular regional sólo desdeña de palabra porque el batallón de encuestadores de Elías Bendodo le anuncia al valido un volantazo electoral con aires madrileños. Si no es por la muchachada magrebí, será por la obligación de prorrogar los Presupuestos o por el rechazo a la (dizque inminente) Ley del Suelo o porque el Darro pasa por Granada desde tiempos de Boabdil y eso nos aboca al pernicioso multiculturalismo. El caso es encontrar un motivo para fingir indignación, como aquel magnicidio de Sarajevo pero, a poder ser, sin necesidad de que corra la sangre.