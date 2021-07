Marín espera medidas “similares” a las actuales de cara al comité de expertos de mañana

El vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha dicho este lunes que no espera “muchas novedades” respecto a nuevas restricciones en el comité de expertos que se celebrará mañana martes, aunque no ha querido descartar nada porque es una decisión que tendrán que tomar los especialistas tras analizar la situación. Marín, que se ha reunido con alcaldes de la Sierra Norte de Sevilla, espera que las medidas sean “similares” a las actuales, aunque no sabe si se restringirá en algún caso concreto los aforos o las limitaciones horarias.

Ha pedido prudencia y ha lamentado que se hayan vuelto a ver este fin de semana imágenes de grandes aglomeraciones de jóvenes, por lo que ha reclamado responsabilidad, sobre todo en el ocio nocturno y en las reuniones de jóvenes, con el control de los botellones. Ha advertido de que la variante Delta es “bastante explosiva y agresiva” en el contagio, aunque afortunadamente no está teniendo una repercusión grande en hospitalizados y muertes porque está afectando a una población más joven, a la que Marín ha vuelto a pedir que sean responsables.

Ha explicado que el Gobierno andaluz tiene “cierta tranquilidad” porque la ocupación de UCI es del 6,5 por ciento y de camas convencionales no llega al 4 por ciento, por lo que no tienen una situación sanitaria “extrema” o de gran presión.

La decisión, por tanto, será “seguir intentando compatibilizar la actividad económica con la situación sanitaria”, siempre sin dejar de lado la preocupación por el nivel de contagios entre jóvenes. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, se reúne este lunes con expertos en epidemiología, asistencia sanitaria, hospitalizaciones y economía para llevar mañana una propuesta al comité de expertos, que se celebrará a las 18:30 horas, ha informado Marín.