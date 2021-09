La Fiscalía abre expediente de protección a una niña cuyos padres se niegan a que lleve mascarilla en clase

a Fiscalía de Menores va a abrir expediente de protección de riesgo respecto a la menor que está faltando a clase desde el pasado viernes al negarse sus padres a que acuda al colegio con mascarilla alegando problemas respiratorios de los que hasta el momento no han presentado certificado médico y dará los pasos oportunos para que los progenitores declaren en las próximas horas ante el Juzgado de Instrucción de guardia por este asunto, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

Con esta actitud los padres podrían estar cometiendo un posible delito de abandono de menores al impedir a su hija el ejercicio del derecho a la educación, según precisan desde la Fiscalía de Menores, que ha tomado cartas en el asunto para esclarecer si la pequeña se encuentra por este motivo en una situación de riesgo tras haber recibido notificación de lo que estaba ocurriendo por parte de la Policía Local de Granada.

Este cuerpo se presentó en el colegio el pasado viernes a requerimiento de la dirección del centro en tanto que los padres de la pequeña pretendían que entrase a clase sin llevar mascarilla alegando que padece problemas respiratorios, aunque no han presentado un certificado médico que lo acredite, según han detallado a Europa Press fuentes de este cuerpo.

Tras los momentos de tensión que se vivieron el pasado viernes, cuando la menor no entró al centro al no portar mascarilla y tuvo que regresar a casa, la Policía Local ha estado este pasado lunes y también este martes en la entrada del colegio a las 9,00 horas y de nuevo la niña no ha entrado a clase por esta misma circunstancia, que ahora estudiará la Fiscalía.

Desde la Consejería de Educación han señalado a este respecto que los planes de cada centro educativo, “a cuyo cumplimento está obligada toda la comunidad educativa”, contemplan con carácter general dentro de su protocolo Covid el uso obligatorio de la mascarilla. De modo, que si algún alumno tiene un problema médico que le dificulte el uso de esta medida de protección, deberá aportar un informe médico que lo acredite.

En el caso de que las familias no lo aporten, el centro aplicará su reglamento, ofreciendo una mascarilla y, el caso de no ponérsela, no permitirá que dicho alumnado acceda al centro. Junto a ello la Consejería recuerda que las faltas injustificadas de asistencia al centro conllevarán la apertura del protocolo de absentismo, cuando se acumule el preceptivo número de faltas.

En el caso de aportar informes médicos, el centro educativo estudia la respuesta educativa más apropiada para el alumno, en función de la etapa educativa en la que esté matriculado y de los recursos disponibles, contando con el asesoramiento, si fuera necesario, del inspector de referencia. Desde la consejería recuerdan a las familias que tienen este tipo de dudas o convicciones “el respeto a la convivencia” y que “convivir significa cumplir unas normas, y entre ellas están las dictadas por las autoridades sanitarias” en la lucha contra la covid-19, como el uso de la mascarilla.