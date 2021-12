Josefa Anguita, cien años y diez kilómetros de paseo al día

Josefa Anguita Lara, una centenaria que camina entre siete y diez kilómetros diariamente, es una muestra evidente de una forma de entender el envejecimiento como algo activo: se ducha con agua fría en invierno y verano, lee sin gafas, queda con amigas y hasta debate de política.

A menos de seis meses de cumplir un siglo de vida, Anguita ha sido reconocida este miércoles por el Ayuntamiento de Málaga como la usuaria más veterana de los servicios municipales de la capital.

HACER DEPORTE PARA SENTIRSE BIEN

Y es que, desde hace cuarenta años, asiste al gimnasio dos veces por semana durante una hora. “Me sirve mucho porque me siento muy bien cuando lo hago. LLegas a tu casa más contenta”, ha explicado la centenaria a Efe.

Una de sus nietas -en total tiene siete y ocho bisnietos- es la encargada de acompañarla los lunes y los miércoles a la puerta del Centro Ciudadano Rafael Teruel donde realiza, junto con sus compañeras, una serie de ejercicios adecuados para su edad que un instructor prepara.

-Josefa Anguita Lara (c) a menos de seis meses de cumplir un siglo de vida ha sido reconocida este miércoles por el Ayuntamiento de Málaga. EFE/Prensa Ciudadanos FOTO: . EFE

“Las compañeras que he conocido allí ya son amigas y todas me aprecian mucho porque soy muy charlatana”, explica Josefa Anguita entre carcajadas. Uno de sus hijos, Juan de Dios Garrido, lo confirma: “Ella es a la que anima a las compañeras e intenta ayudar a la que está más deprimida. Es muy querida”.

LAS MUJERES NO ERAN DEPORTISTAS

Aunque ya lleva mucho años en el gimnasio, Josefa cuenta que no siempre ha sido así. “Cuando era joven no era deportista, eso no lo podíamos hacer las mujeres. Antes era distinto”, ha explicado.

Nacida en Jaén en 1922, con tan solo cuatro años se instaló junto a su familia en Málaga, ciudad que la ha visto crecer, madurar y en la que ha sobrevivido a episodios tan trágicos de la historia reciente como la quema de iglesias y conventos o la toma franquista de la capital.

Parte de su vida la ha pasado detrás de un mostrador vendiendo churros, ya que cuenta que su padre hizo un viaje a Madrid donde descubrió lo que allí se hacía friendo masa y decidió montar una churrería en Málaga. “Por entonces eso aquí no se hacía”, asegura.

UNA MUJER HECHA A SÍ MISMA

Juan de Dios Garrido ha definido a su madre como una mujer que “se ha hecho a sí misma”, ya que, “pese a no tener la oportunidad de estudiar porque en aquellos años no se estilaba que las mujeres lo hicieran, independientemente de la economía de sus padres”, ha explicado que ha sido una “luchadora” y siempre la recuerda “extremadamente activa”.

Josefa Anguita ha desvelado que sus secretos son: ser buena persona, querer mucho a sus hijos, hacer todo lo mejor que se pueda, reír y sonreír a la gente “que bastante tiene ya con la situación que estamos viviendo”.

Por su parte, la concejala delegada de Deporte en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, que ha hecho entrega de un ramo de flores y una camiseta con su nombre a la centenaria, ha expresado “el ejemplo” que es para el resto de la sociedad Anguita, y ha señalado “la importancia que tiene la actividad física”.

Asimismo, Losada ha destacado el Programa de Condición Física para Mayores, que ha calificado de “fundamental” y ha explicado que el objetivo de este es que los mayores de 65 años “sumen vida a los años y que tomen el volante de su propio envejecimiento de manera activa y alegre”.