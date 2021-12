Crespo: «Marín y Moreno están tan tranquilos como esta consejera»

La consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, anunció que va a recurrir el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Almería que la cita como investigada junto a otras 19 personas y cuatro mercantiles y trasladó que el cargo por el que la jueza le quiere oír en declaración en abril de 2022 era «institucional» y no ejecutivo.

Crespo, quien aseguró no haber recibido «ninguna notificación» de la resolución dictada el pasado día 21 por la que se ordena la práctica de diversas diligencias de prueba, subrayó que está «absolutamente tranquila» ante su citación a instancias de la Fiscalía, y que no tiene «nada que esconder» en relación a los hechos que se investigan sobre una posible financiación ilegal del PP de Almería. «El señor Marín y el señor Moreno están tan tranquilos como está esta consejera, absolutamente tranquilos», dijo al ser preguntada en rueda de prensa sobre si el vicepresidente de la Junta y líder de Cs habría pedido su cese y sobre lo que le trasladó a raíz de conocerse el auto el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno. Crespo compareció tras la celebración del Consejo de Gobierno y afirmó que ha ejercido todos los cargos públicos de su dilatada trayectoria «conforme a ley» y defendió su «honestidad y honradez» tanto en su «vida pública como privada». «Tengo una casa modesta, que he pagado con el sudor de mi frente, y no tengo nada que esconder, por lo que estoy absolutamente tranquila», insistió.

Crespo apuntó que la Presidencia de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente de Almería la ostentó porque era «rotatoria» entre los ayuntamientos de la comarca, y remarcó que era un cargo «institucional» como entonces primera edil de Adra, sin funciones ejecutivas, ya que los convenios se firmaban «únicamente» con la Consejería de Turismo y las obras «las adjudicaban» los entes locales. Además, según concretó, cuando el Ayuntamiento de la Mojonera, gobernado entonces por el popular José Cara, adjudicó la obra, una de las que están bajo investigación judicial, no era ya presidenta de la asociación. «Según lo que han publicado los medios, la obra se adjudicó en 2012 y yo dejé de ser presidenta en 2011», remarcó. Crespo trasladó como «cargo público» su «disponibilidad absoluta» para «colaborar» en la instrucción.