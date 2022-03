Los agricultores del Bajo Guadalquivir piden ayudas urgentes ante la sequía

Las precipitaciones acumuladas en este año hidrológico están un 47% por debajo de la media de los últimos 25 años en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir y la precipitación media en febrero recogida en los embalses ha sido de 11 litros por metro cuadrado, un 80% inferior al valor de la media histórica del mismo mes. Ante esta situación, unos doscientos agricultores del Bajo Guadalquivir se manifestaron en Sevilla para reclamar medidas urgentes y extraordinarias que palíen la situación que atraviesa el campo a causa de la sequía.

Los manifestantes, que partieron a primera hora de la mañana de El Trobal, pedanía de Los Palacios (Sevilla), acompañados de una caravana de tractores, se concentraron ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, para pedir ayuda. La movilización fue convocada por la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Manchoneros (Agama) del Bajo Guadalquivir junto con Agricultores Independientes Unidos. «Venimos sin banderas, sin ningún tipo de organización agraria, sin sindicatos y sin ningún respaldo de partidos políticos, somos agricultores que venimos a luchar por lo nuestro», recalcó el secretario de Agama Bajo Guadalquivir, Juan Diego Gavira.

Durante la concentración se leyó un manifiesto con las peticiones de los agricultores para poder garantizar el mantenimiento y la viabilidad futura de sus explotaciones agrarias. «Estamos aquí para pedir ayudas porque nos están asfixiando los costes de producción», dijo Gavira, tras lo que subrayó que el problema de la sequía no es de ahora, sino de hace tres años. «Tenemos los cultivos de otoño totalmente inviables, no tenemos agua para sacar adelante la remolacha ni el trigo, y no podemos sembrar los cultivos de primavera», clamó. Además denunció que las administraciones están utilizando a los agricultores como «arma política» para «golpearse» entre ellas, e insistió en reclamar «soluciones». «Venimos a que nos escuchen, venimos a pedir ayuda a la ‘Casa de todos los andaluces’, al presidente de Andalucía porque cuando un hijo tiene un problema acude a la casa de sus padres y la Junta es nuestro padre, tiene que poner medidas efectivas», remachó. Entre otras iniciativas, reclamó la condonación de la cuota de autónomos, la eliminación del IBI, la devolución del canon del agua del año pasado porque sólo recibieron el 50%, así como del canon del agua del 2022. También préstamos bonificados o un plan de viabilidad para las explotaciones y un plan hidrológico «de verdad» para el Bajo Guadalquivir.