La solidez

El cambio no llegó a Andalucía cuando la suerte, digámoslo así, cayó del lado del PP-A aquel 2 de diciembre en el que mucha gente se quedó en su casa y otro tanta le hizo caso a Susana Díaz y votó a Vox. Los populares sacaron el peor resultado, tan malo que si no hubiera sido por Cs no hubieran podido formar gobierno ni tampoco gobernar con solvencia gracias al respaldo de los chicos de Abascal. De hecho, cuando se han puesto duras las peras arrancó el run-run de las elecciones. Pero al final lo hicieron. Llegó más tarde, eso que llaman el cambio, ya metidos en las entrañas de San Telmo, donde se dieron cuenta de dos cosas: una, que ese mastodonte llamado Junta de Andalucía no estaba tan enfermo como pensaban, y dos, que no había razón de peso para darle la vuelta al calcetín como habían prometido.

Las famosas auditorias, reactualización de los autos de fe, salieron a la luz sin muchos timbales y con media comunidad de chapuzón en la playa. «No hay que cambiar lo que de verdad funciona»: el cambio pasaba por mantener las cercas del cortijo dentro de las lindes, domesticar al ganado y comenzar a tejer las bases de una nueva «administración» andaluza. Primero fue la listeriosis, luego el covid, los incendios, la defunción de Ciudadanos y ahora la guerra en Ucrania.

Los populares se han acostumbrado a mandar y no zozobrar en plena marejada, y esa pericia la han demostrado con el guirigay de Casado/Ayuso. Templanza, nervios de acero y resistencia, que es lo único necesario para ganar hasta que el árbitro pite el final del encuentro. A Juanma Moreno le ha sucedido eso precisamente, logró salir airoso de cada uno de los vaivenes a los que se ha tenido que enfrentar sin encontrar demasiado desgaste. Pudo con Susana Díaz, le ha ganado el pulso a Casado, así lo prueban los hechos, y se ha hecho fuerte en el PP nacional de la mano de su sólido escudero Elías Bendodo: sentido y coherencia, por fin, en las filas del Partido Popular.