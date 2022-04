Luz de Dios

La Luz se abre camino de entre las tinieblas que durante estos dos años han cubierto una Semana Santa sin manifestaciones públicas en las calles de nuestra ciudad. Como muestran las hermandades, parece que la pandemia nos da una tregua, pero tenemos que ser responsables y comprometidos con las situaciones a las que nos vamos enfrentando día a día.

Después de tanto tiempo de espera, las novedades serán muy importantes e ilusionantes; quizás la más importante es el nuevo emplazamiento de la carrera oficial que se estrena este año comenzando en el Paseo, discurriendo por la basílica de nuestra patrona la Virgen del Mar y concluyendo la misma en la Catedral de la Encarnación, epicentro de las manifestaciones públicas de Fe de todos los católicos.

Es importante recordar que las hermandades realizamos manifestaciones públicas de Fe y de ahí la importancia de concluir nuestra estación de penitencia en la Catedral de Almería.

Pero no solamente será esta la principal novedad, durante estos años las hermandades de nuestra ciudad han seguido trabajando con ilusión, volcadas con actos de caridad y con sus hermanos. Si hemos aprendido con esta pandemia algo positivo ha sido el compromiso de las hermandades con sus hermanos, dándoles información permanente desde sus redes sociales, las cuales han supuesto una herramienta fundamental de comunicación con ellos.

Y como comentaba, la obra de caridad fue y es una entrega por los más desfavorecidos en multitud de acciones que se han visto exponencialmente más activas dado el carácter de inclusión y desamparo que en la que muchísimas personas de nuestra sociedad almeriense se han visto afectadas por el Covid y que, de forma colateral, han afectado a sus ingresos y falta de abastecimiento de productos básicos. Las hermandades han trabajado para intentar cubrir esas necesidades, teniendo en contexto sus capacidades.

También durante este periodo han mejorado patrimonialmente las hermandades ya que han tenido tiempo para hacer un inventario de sus enseres, bordados, pasos… veremos en esta Semana Santa orfebrería en pasos de palio, mejoras muy importantes en los cortejos procesionales, concernientes a la puesta en la calle de las hermandades y que forman parte del propio cortejo procesional como hábitos de nazarenos, estandartes, varas de hermano, o cirios. Son pequeños detalles, pero que engrandecen la puesta de las cofradías en la calle. Disfrutaremos de bordados de túnicas, para Cristos y techos de Palio, bambalinas y sayas para Vírgenes, talla de pasos de misterio y dorado. Será destacado el regreso de la hermandad de Coronación después de cuatro años sin realizar su estación de penitencia por la carrera oficial, la salida del Santo Sepulcro con su nuevo itinerario y, como no, la primera salida procesional de la hermandad del resucitado con su imagen el Señor de la Vida. No me gustaría olvidarme de nuestros saeteros/as que tienen un papel fundamental para entender nuestras raíces, como así nuestro sentimiento de Fe hecha oración en voz de ellos.

También podremos disfrutar tanto de las interpretaciones musicales de nuestras bandas de música como de agrupaciones musicales, bandas de cornetas y tambores de nuestra ciudad y provincia y otras bandas de la geografía de Andalucía de muchísima calidad.

Este año, como en años anteriores, también estarán recibiendo a las cofradías los canónigos del cabildo catedralicio en la puerta principal junto a nuestro Obispo, D. Antonio Gómez Cantero.

Somos conscientes todas las hermandades de la visibilidad que tiene para nuestra ciudad la manifestación pública de Fe que realizamos durante la Semana Santa y somos responsables de la importancia de trabajar unidos con todas las instituciones como también con los medios de comunicación porque sois vosotros los que les ponéis voz y letra al trabajo diario de tantos cofrades que trabajan durante todo el año. Todos suman y más si es para un bien común para nuestra ciudad. Más importante si cabe este año con el aniversario de la agrupación que cumple LXXV años y con las distintas actividades programadas, que tendrán como colofón una procesión magna que tiene por lema «La Luz de Dios».

Y, como no, hay que hacer un guiño a nuestra gastronomía, que disfrutemos de nuestra tierra en los establecimientos del gremio como así en nuestros hogares, roscos de Semana Santa, leche frita o huesos de Santo.

Disfrutemos de las hermandades hechas cofradías por las calles de nuestra ciudad.

Isaac Vilches - Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería