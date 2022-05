Subida salarial de un 16% de los empleados de Salud Responde

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía ha firmado un acuerdo con la empresa SSG, concesionaria de Salud Responde, y con la Consejería de Salud y Familias por el que se materializa el fin de la precariedad de los trabajadores de este servicio esencial, que se traducirá en una subida de sueldo de un 16 por ciento aproximadamente. En virtud de dicho acuerdo, este personal también dejará de ser considerado teleoperador y pasará a tener la categoría de gestor, al tiempo que dejará de haber contratos de menos de 20 horas semanales, según explica CSIF en un comunicado, en el que se califica de “histórico” el acuerdo.

El sindicato, mayoritario en el comité de empresa de Salud Responde, ha celebrado este acuerdo, que se firmó con fecha 13 de mayo, por cuanto comienza a dar respuesta a las reivindicaciones de la central sindical, que ha reiterado que este personal lleva 15 años sufriendo una precariedad laboral que ya era “insostenible”, tal y como puso de manifiesto a finales de enero pasado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante una visita a Salud Responde. ”Nos alegramos mucho de este acuerdo, aunque por supuesto estaremos vigilantes para que no se dé ningún paso atrás”, ha manifestado Carlos Abellán, delegado de CSIF y presidente del comité de empresa.

”El acuerdo se basa en que el conjunto de trabajadores pasamos a tener la categoría de gestor y dejamos de ser teleoperador, reivindicación de CSIF desde hace muchos años”, ha apuntado Abellán, quien ha añadido además que este cambio de categoría conlleva un incremento salarial del 16,78 %, que se materializará a partir del 1 de agosto. Por otro lado, en la plantilla de Salud Responde no habrá ningún contratado, si así lo desea el trabajador, con una jornada inferior a las 20 horas (media jornada), lo que quiere decir que no habrá ningún contrato a 8 o a 12 horas semanales, como sí ocurría hasta ahora, unas circunstancias que “hacían imposible la estabilidad laboral y la conciliación familiar para estos trabajadores”.

No obstante, CSIF avisa de que “esto no es el final, sino el principio para seguir reivindicando la estabilidad laboral y la jornada completa para cada uno de los empleados y empleadas de Salud Responde, trabajadores sociosanitarios esenciales y no empleados de telemarketing, como veníamos denunciando muchos años”. En este sentido, CSIF ha agradecido la buena disposición de la empresa SSG, ya que “ha sido tras su entrada como gestora de Salud Responde lo que ha propiciado el entablar las distintas reuniones que han acabado en un acuerdo histórico entre trabajadores, empresa y Junta de Andalucía”, ha concluido Abellán.