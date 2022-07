La Ley de Capitalidad enfrenta a Málaga y Sevilla

El alcalde hispalense, Antonio Muñoz (PSOE), ha anunciado este miércoles que exigirá la Ley de Capitalidad para Sevilla para que se adopten instrumentos legislativos que articulen el papel de Sevilla como capital de la comunidad autónoma y la realidad metropolitana de la ciudad, para lo que espera contar con el apoyo de todos los grupos políticos; si bien el alcalde de Málaga Francisco de la Torre, le ha respondido diciendo que “no hay ninguna razón y no tiene sentido” que Sevilla lo exija, ya que ser capital “es una ventaja brutal”.

Así, De la Torre le ha dicho al regidor hispalense que “no se puede ir a resolver los problemas económicos de un municipio con un planteamiento que no se sostiene y que no tiene ni pies ni cabeza” y que “nunca entenderé que planteen desde Sevilla, sea quien sea el alcalde, una compensación económica por ser capital administrativa, si no tiene más que ventajas”.

El alcalde de Málaga ha dicho desconocer “qué argumento concreto hay”, pero ha insistido en que “en ningún caso lo veo razonable”. “No sé lo que pretende, va buscando más recursos porque sí”, ha señalado, apuntando que “problemas económicos tenemos todos los ayuntamientos de España por el tema de la plusvalía que ha aprobado el Gobierno central”, instando al alcalde sevillano a que “trabaje para que el Ejecutivo central compense ese dinero”.

Asimismo, ha señalado que si se refiere a la transferencia de competencias, “eso se tenía que haber hecho en el origen de la autonomía, estaré siempre en esa dirección, pero es algo no para una ciudad, para todas las que podemos hacer eso y para todos los municipios, porque los pequeños tendrían el apoyo de las diputaciones”.

Tamaño, obligaciones y posición

La propuesta socialista recoge que “por su tamaño, por las obligaciones derivadas de su condición de sede de las instituciones y por su posición como eje geográfico de la región, Sevilla necesita y merece un marco jurídico especial que le garantice una mayor capacidad para impulsar proyectos de envergadura y atraer talento”.

Al respecto, el regidor sevillano ha sostenido que el hecho de que Sevilla carezca de un régimen jurídico diferenciado coloca a la ciudad “en clara desventaja frente a otras cuyas comunidades autónomas han impulsado una normativa singular que les ha dotado de mayores niveles de autonomía, incrementos en la financiación que reciben, más elevados niveles de autogobierno y un sistema de organización más ágil”, entre otras medidas. “Sevilla no puede quedar atrás entre las grandes ciudades de España en la carrera por constituir un gran polo de desarrollo urbano”, ha abundado.

En respuesta a este anuncio, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que la Ley de Capitalidad es una “reivindicación histórica” de su formación porque “desde el año 2007 viene solicitando lo que a Sevilla nos corresponde”, toda vez que ha celebrado el “giro” del PSOE de la localidad tras considerar que “la ha bloqueado durante 40 años en la Junta y no ha puesto ningún interés durante estos últimos siete años de gobierno local”.