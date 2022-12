Presupuestos y villancicos a solas para el PP en el Parlamento de Andalucía

El cierre del primer periodo de sesiones de la mayoría absoluta del PP en Andalucía ha evidenciado la barrera que un resultado de ese calado marca entre gobierno y oposición, con unos presupuestos de 2023 aprobados en solitario por los populares, quienes también se han quedado solos cantando un villancico en la Cámara.

El recorrido para recuperar en el Parlamento el tradicional villancico, que cantaban en este último pleno los diputados hasta que en 2012 se dejó de hacer por la crisis económica, recuerda mucho al que han vivido los presupuestos: Semanas de negociación que han terminado con el PP celebrando en solitario.

El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, quería recuperar la tradición y para ello había hablado con todos los grupos, pero esa imagen tan curiosa que compartían todos los diputados con los trabajadores del Parlamento no se ha producido. La bronca y la polémica de esta semana por las enmiendas tampoco ha ayudado a ello.

Sin embargo, en la ‘foto de familia’ del PP en el salón de plenos tras el debate presupuestario, cuando ya se habían ido el resto de diputados, los populares, incluido el presidente, Juanma Moreno, se han arrancado con el villancico “Hacia Belén va una burra”.

El grupo popular, con 58 diputados, era el único que este jueves tenía algo que celebrar, aunque en los patios del Parlamento se sucedían los deseos de unas felices navidades, también con la prensa.

Aguirre incluso protagonizaba una felicitación virtual, vía vídeo de móvil, que le había pedido una diputada del PP para un familiar. Es una especie de ‘fenómeno fan’ que el presidente del Parlamento vive, sobre todo en las redes sociales, desde su época de consejero de Salud en la difícil etapa de la pandemia de coronavirus.

Esa “vocación de médico” de Aguirre también volvió en su cierre del debate presupuestario, cuando pidió a los diputados que disfrutaran las vacaciones con prudencia y tranquilidad: “Cuidándonos a unos nos cuidamos a los demás”, ha aconsejado.

Además, quiso prevenir antes que curar y lanzó otro mensaje a los diputados, ante el año electoral que se avecina, para que sean capaces de “dialogar y llegar a acuerdos”.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, se despide de la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía y líder de esta formación, Teresa Rodríguez. EFE/ Julio Muñoz FOTO: Julio Muñoz EFE

Quien no estará en ese nuevo periodo de sesiones será la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que este jueves se ha despedido de la Cámara en su última intervención durante el debate presupuestario.

En su ultima intervención, vestida con chaqueta verde y con la bandera de Andalucía en la solapa, ha lanzado un sincero mensaje: “Han hecho que me sienta un poco como en casa en un lugar en el que no estaba en principio nada cómoda. Creo que ya estoy demasiado cómoda y por eso me tengo ir”.