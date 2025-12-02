El PP acusa a Marlaska de «maquillar» la criminalidad

«Estamos ante la época de mayor desprotección, olvido y traición a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de toda la historia democrática, por parte del actual Gobierno de España». El Partido Popular ha convertido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en uno de los principales receptores de sus críticas, solo superado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP defenderá mañana miércoles una Proposición no de Ley en el Pleno del Parlamento contra la «desidia del Ministerio del Interior ante la lucha contra el narcotráfico en Andalucía» y en el que retrata al ministro como el principal responsable por su falta de capacidad para dar respuesta a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: «Vamos a seguir poniendo de manifiesto la pésima gestión del Ministerio del Interior. No hay dudas de que es sinónimo de fracaso. Bajo su gestión, estos servidores públicos han sido humillados, sin olvidar, además, de despreciadas las víctimas del terrorismo, indefensos los ciudadanos y tolerada la corrupción, cuando no protegida».

La ejecutoria del ministro del Interior desde que fue nombrado para el cargo por Pedro Sánchez en junio de 2018 ha sido muy controvertida. Ha sido reprobado hasta en tres ocasiones, en el Congreso y en el Senado: una en la anterior legislatura y dos en la actual. Los sucesos en la valla de Melilla y el asesinato de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate han centrado sus reprobaciones, una figura que no conlleva más que una «reprimenda» de carácter político sin más trascendencia.

En el Parlamento andaluz también ha sido muy criticado tanto por el PP como por Vox. El texto que defenderán los populares este miércoles es muy duro contra Marlaska. «La costa de Andalucía ha caído presa de la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado, por una razón: la inacción del Ministerio del Interior», argumenta la proposición.

El PP detalla que «nuestra costa es la puerta principal de entrada para el narcotráfico» y «los narcotraficantes actúan de manera desafiante a plena luz del día, armados con fusiles de guerra y con narcolanchas, frente a unas patrulleras obsoletas».

Considera, tal y como han denunciado los sindicatos policiales, que «estamos ante una auténtica emergencia en materia de seguridad ciudadana desde Huelva hasta Almería».

Los sucesos de Barbate también tienen desarrollo en la iniciativa parlamentaria. El PP califica de «bochornoso» el «proceder del Ministerio del Interior, que ha llegado incluso a obstruir la investigación sobre la muerte de los dos guardias civiles». Esta afirmación se basa en el informe elaborado por una delegación de eurodiputados desplazados a Cádiz. Recuerdan los populares que «en sus conclusiones, los eurodiputados acusan al Ministro del Interior de ocultar pruebas clave sobre los asesinatos de los agentes y hablan de «grave obstrucción» a la misión» desarrollada.

Igualmente, critican la decisión del Gobierno de España «por ascender a los mandos responsables del operativo de Barbate, ‘contra la voluntad de las familias’, y constata la falta de medios, la ausencia de financiación suficiente, las lamentables condiciones en las que los agentes realizan su trabajo, el mal estado de los salvavidas, la escasez de personal y recursos, como chalecos antibalas, y también reclama la recuperación de unidades especializadas, como el OCON-Sur, unidad fundamental en la lucha contra el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar, y, por supuesto, que los agentes sean considerados profesión de alto riesgo».

Añaden a todo ello que, lejos de corregir las deficiencias, «los tiroteos ocurridos en Isla Mayor (Sevilla) y en El Casar de Escalona (Toledo) han reavivado el malestar en Guardia Civil y Policía Nacional, que acusan directamente al Ministro Marlaska de ‘abandono institucional’ y reclaman su dimisión inmediata».

Con todo, las críticas a la labor de Marlaska no se quedan en su «inacción» ante el narcotráfico, sino que van más allá. En concreto, el PP asegura que «las estadísticas ofrecidas por el Ministerio del Interior no reflejan la realidad» en lo que a la delincuencia se refiere porque se recurre al «maquillaje» para «la manipulación de las estadísticas de criminalidad».

Como ejemplo, señalan que se computan «solo los delitos convencionales, dejando sin contabilizar los considerados nuevos delitos, encontrándonos, por ejemplo, que la ciberdelincuencia, que actualmente constituye una de cada cuatro infracciones penales en España, no está en la estadística», argumentan.

«La realidad es que ha aumentado de manera grave la criminalidad en España: los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se han incrementado un 68%, los homicidios consumados un 12,98%, las lesiones graves y riñas tumultuarias un 62%, los secuestros un 52%, los delitos sexuales un 80%, las agresiones sexuales con penetración un 276% y el tráfico de drogas un 66%», explican.

El PP concluye pidiendo la «dimisión» o «cese» del ministro, cuestión que Marlaska ignora.