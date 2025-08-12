La Aemet activa el aviso rojo Aviso rojo por calor este martes en Córdoba, Huelva y Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por altas temperaturas para este martes en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla, donde se espera que el calor alcance hasta los 44 grados. En el resto de la comunidad se decretará el aviso naranja, excepto Málaga, que solo se verá afectada por el aviso amarillo, y Almería, único punto de Andalucía, donde el calor no dejará alertas.

Según ha informado la Aemet en su página web oficial, consultada por Europa Press, estos avisos permanecerán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas. La campiña sevillana y córdobesa estarán en riesgo extremo por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 44 grados. Además, en el litoral onubense se decretará la misma alerta, por máximas de hasta 42 grados.

Asimismo, en la provincia sevillana la alerta naranja afectará a la Sierra Norte y Sierra Sur, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 40ºC. Ya en Huelva, la ola de calor dejará avisos de nivel naranja en diversos puntos de Aracena y Andévalo, donde los termómetros podrían llegar a registrar hasta los 41ºC.

En las tierras gaditanas, la alerta naranja por calor estará presente en la campiña, donde los termómetros podrían llegar a alcanzar los 42 grados. En esta misma provincia, las comarcas de Grazalema y el litoral estarán bajo aviso amarillo por máximas de 39ºC y 38ºC, respectivamente.

En la provincia de Córdoba, el aviso naranja por altas temperaturas se mantendrá vigente en las comarcas de Sierra y Pedroches, así como en la Subbética, donde se esperan máximas entre los 40 y 42 grados.

Siguiendo con el mismo nivel de riesgo, en Granada los avisos estarán activados en las partes de Cuenca del Genil, donde el mercurio llegará a alcanzar los 40 grados. Asimismo, en la comarca de Guadix y Baza se decretará la alerta amarilla, donde el calor podría alcanzar los 39 grados y de forma local se podrían registrar hasta los 40.

Por otro lado, se mantendrá activa la alerta naranja en la misma franja horaria en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura, así como en el Valle del Guadalquivir, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 y 41 grados. Además, se decretará aviso amarillo en Capital y Montes, donde se prevén máximas de hasta 39ºC, pudiendo alcanzarse localmente los 40 grados.

Además, en las tierras de la Costa del Sol, la Aemet activará el aviso amarillo por altas temperaturas en la comarca de Antequera, donde los termómetros podrían alcanzar los 39 grados, con valores puntuales de hasta 40.

Por último, las comarcas de Guadix y Baza en Granada, así como de Cazorla y Segura en Jaén, se verán afectadas, desde las 14,00 horas hasta las 22,00 horas, por el aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.