Agricultores, sindicatos, ecologistas y consumidores comparecen en la Cámara por la nueva norma de impulso a la producción ecológica

El Parlamento de Andalucía dará este miércoles un paso clave en la tramitación de la Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas, una de las principales apuestas legislativas de la Consejería de Agricultura en esta legislatura.

La Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural celebrará a partir de las 10.00 horas una sesión monográfica en la que desfilarán hasta 15 organizaciones y colectivos llamados a pronunciarse sobre el contenido del proyecto de ley. Se trata de un trámite habitual en la fase inicial del procedimiento legislativo que permitirá a los grupos parlamentarios escuchar directamente a agricultores, sindicatos, asociaciones empresariales, consumidores y entidades ecologistas antes de elaborar sus enmiendas.

La lista de comparecientes refleja la amplitud de intereses en juego. Están citadas las principales organizaciones agrarias —COAG, UPA y ASAJA-Andalucía, además de Cooperativas Agro-alimentarias—, representantes del sector ecológico como Ecovalia, la FACPE, el CAAE o la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, certificadoras como SOHISCERT y Agrocolor, así como sindicatos de clase (UGT y CCOO), organizaciones de consumidores (FACUA) y colectivos ambientalistas (Ecologistas en Acción). La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Asociación Técnica de Producción Integrada de Olivar completan un plantel que permitirá conocer la visión empresarial, laboral y ambiental en torno a una norma que busca situar a Andalucía a la vanguardia de la producción ecológica en Europa.

El texto legislativo persigue reforzar el liderazgo andaluz en agricultura ecológica y dotar de un marco normativo estable a la certificación de producciones sostenibles. Andalucía concentra en torno a la mitad de la superficie ecológica de España y pretende consolidar ese peso específico en un mercado en expansión.

Tras la jornada de comparecencias, los grupos parlamentarios dispondrán de plazo para registrar sus enmiendas a la totalidad o parciales, lo que marcará el siguiente hito en la tramitación del proyecto. La Consejería de Agricultura confía en que el texto llegue al Pleno en los próximos meses y quede aprobado antes de que finalice el periodo de sesiones.

La cita de este miércoles servirá, en definitiva, para medir la receptividad de los sectores productivos, sindicatos y consumidores hacia una ley que busca impulsar la competitividad del campo andaluz bajo parámetros de sostenibilidad, trazabilidad y confianza para los mercados.