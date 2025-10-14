Aitana desvela dónde cantará en Sevilla durante su tour mundial 2026: la Plaza de España

Aitana volverá a abrir el telón del Icónica Santalucía Sevilla Fest el 5 de junio de 2026 con un gran concierto en la Plaza de España, un evento que formará parte de su ambiciosa gira internacional "Cuarto Azul World Tour". El festival ya la muestra como artista de apertura de su VI edición y sitúa el show como uno de los platos fuertes de esta edición.

La catalana -la triunfito más influyente de su generación- ya actuó en este escenario 2024, momento en el que convirtió a la Plaza de España en un gran recinto pop al aire libre. En 2026 repetirá como una de las figuras más importantes del panorama musical en español, reforzando su idilio con Sevilla.

El anuncio llega en la semana en que la artista ha desvelado el calendario de "Cuarto Azul World Tour", una gira que recorrerá España -con quince ciudades-, Europa y América entre marzo y noviembre de 2026.

Además, en Andalucía, ofrecerá otro concierto en Fuengirola el 19 de junio.

Preventa y venta general

Habrá preventa exclusiva para clientes de Santander SMUSIC del 20 al 22 de octubre de 2025 (a las 10:00 para titulares de la Tarjeta Aitana y, ese mismo 20 de octubre a las 12:00, para el resto de clientes de la entidad). La venta general está fijada para el 23 de octubre de 2025a las 12:00 en la web del festival.

Aitana se ha consolidado este 2025 como la artista pop de habla hispana de referencia. Tres estadios sold-out con más de 160.000 espectadores, su álbum “Cuarto Azul” aclamado por la crítica y los oyentes, además de un documental en Netflix que acercaba su lado más íntimo a todos sus fans. Sin duda es una de las mujeres del momento.

Su carrera es aún corta, pero su juventud no es un problema para cumplir sus objetivos. Después de tres álbumes de estudio de gran éxito, lanzó en 2025 su último trabajo “Cuarto Azul”. Un disco que ha trabajado con algunos de los nombres más relevantes de la industria (Nico Cotton, Manu Lara, Casta, Andrés y Mauricio, Gale, Spreadlof y un largo etcétera) y donde su faceta de compositora ha sido especialmente relevante.

Todo esto sirve para marcar el punto de comienzo a una de las etapas más ambiciosas de la artista multi galardonada, que girará globalmente por todo el mundo en 2026, incluyendo por primera vez en su carrera shows en Norteamérica y países europeos.

Con este anuncio, Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa sumando grandes nombres a su cartel para 2026, reforzando su posición como uno de los festivales de ciclo más destacados del panorama nacional, donde la música, el patrimonio y la experiencia se dan la mano en un enclave único.

Pablo Alborán, otra de las grandes estrellas de Icónica 2026

Con las confirmaciones de Jamiroquai (16 de julio), Pablo Alborán (12 de junio) y Aitana (5 de junio) Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres a la que será su sexta edición, con el objetivo de seguir reuniendo en la Plaza de España a algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y de ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.

Con cifras récord conseguidas en solamente cinco ediciones, Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 cerraba sus puertas el pasado mes de julio con una V edición repleta de nombres icónicos de la música de todos los tiempos, como Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue, entre muchos otros, y presentando unos datos de balance abrumadores, que han hecho que Icónica Santalucía Sevilla Fest haya conseguido posicionarse como una de las principales citas experienciales y musicales de Europa, reuniendo este 2025 a 277.000 asistentes en la Plaza de España de Sevilla, y con un impacto económico de 230 millones (suma de 155 millones de impacto económico directo sobre la ciudad, y 75 millones de impacto mediático), lo que ha vuelto a situar al Festival como el evento privado de mayor impacto sobre la ciudad de Sevilla, y el tercero tras sus dos fiestas principales: la Feria de Abril y la Semana Santa.

Icónica Santalucía Sevilla Fest, el Festival experiencial de la Plaza de España de Sevilla, de quien Santalucía es su partner oficial, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas para sus conciertos están a la venta en www.iconicafest.com.