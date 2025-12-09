Sin acuerdo para un paro biológico frente a las plagas agrícolas, otro lastre del sector

La Junta Directiva de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal, acordó apoyar una parada biológica para la campaña 2026-2027, siguiendo la recomendación de la Comisión de Técnicos y ante la situación extraordinaria provocada por el avance de las plagas del Thrips parvispinus y la araña roja. Se trata de una medida excepcional para frenar una expansión que preocupa al sector y que ya ha provocado cuantiosas pérdidas este año. Sin embargo, tras debatirse por parte de la interprofesional de frutas y hortalizas almeriense, Hortyfruta, no hay consenso para la aplicación del paro que se estima de unos 20 días en los cultivos, ante las dudas que presenta su aplicación y falta de protocolos para fijar su cumplimiento por parte de los productores de invernadero.

Así, con el fin de que todo el sector unifique los criterios a seguir ante una medida que, de salir adelante, podría realizarse al final de la campaña, Hortyfruta ha convocado una reunión con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para que sea la propia administración la que fije los criterios y garantice el control y seguimiento de la posible parada biológica.

De este modo, según datos de la Consejería, en noviembre la plaga había hecho arrancar el 1,5% de las 12.300 hectáreas de pimiento en Almería, por lo que el coordinador de la Comisión Técnica de Coexphal, Juan Antonio Sánchez, explicó que «lo que proponemos es hacer una parada de forma escalonada en función de las zonas, porque no en todas se siembra al mismo tiempo y de hacerlo con toda la producción a la vez sería un mazazo económico muy grande». No obstante, «la paralización temporal de la actividad productiva en determinadas superficies, acompañada de prácticas de higiene, sueltas masivas de fauna auxiliar y vacío sanitario reforzado, pueden suponer un freno determinante para interrumpir el ciclo biológico de los insectos y evitar que el problema se agrave en las próximas campañas», aclaró Sánchez, destacando que «si se confirma la decisión, el marco regulatorio tiene que establecerlo la Consejería de Agricultura».

Precisamente, una de las principales incógnitas es saber cómo se obligará al cumplimiento de esta medida y, sobre todo, cómo se controlaría el seguimiento de todos los productores de invernadero almerienses.

El secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, valoró que «el paro biológico puede ser positivo, pero se tienen que dar las condiciones para poder hacerlo y ahora mismo no se dan». En este sentido, «hay que garantizar que las plantas de gestión de residuos vegetales mantengan el campo limpio y se deshagan pronto de los restos contaminados», advirtieron desde la organización agraria, apuntando que «no basta con legislar, hay que dotar la parada de equipos de vigilancia y control». Además, Góngora destacó que «hay otros asuntos complementarios» como «el protocolo de arranque», exigir que «nadie deje cultivos abandonados para no contaminar al vecino» o «sueltas controladas de lucha biológica por parte de la administración en las zonas comunes, fuera de los invernaderos, para matar a cualquier insecto que pueda salir de las fincas». Después de la aparición de un nuevo depredador eficaz contra estas plagas, la Coag reclama también que «el Ministerio de Agricultura lo reconozca como especie autóctona para avanzar en la cría en cautividad y posterior uso contra estos problemas».

Aunque el sector agrícola de Almería insiste en que el Parvispinus no implica ningún riesgo para la salud y sus daños afectan únicamente a la estética del producto, sin que suponga un menoscabo de sus características organolépticas, lo cierto es que su alta incidencia está afectando directamente en su valor de comercialización y ya hay unas 400 hectáreas afectadas en la provincia. Para amortiguar los daños, la Consejería de Agricultura anunció ayudas por valor de 3 millones de euros, hasta 17.500 euros por hectárea, si bien aún no se ha publicado la orden para poder presentar las solitudes y ya se consideran insuficientes esos importes para cubrir todas las pérdidas que están sucediéndose.

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Almería, Coitaal, recibió la visita el pasado viernes del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, considerándolos «aliados imprescindibles para responder a los retos del sector agrario», ya que «su conocimiento técnico está siendo fundamental para orientar nuestras decisiones» desde la Mesa de Expertos de Sanidad Vegetal creada para el seguimiento del parvispinus. El presidente de Coitaal, Alejandro Paniagua, manifestó que un paro biológico, «no es nada descabellado, porque minimizaría esta población de plagas». «El problema actual se agrava por la ineficacia de los productos fitosanitarios autorizados, que no logran frenar al insecto, dejando al sector en una situación de vulnerabilidad extrema, porque los agricultores se enfrentan a un enemigo resistente y sin una herramienta clara para contenerlo», matizó Paniagua.