Cámaras y una valla electrificada: así era la plantación de marihuana en una zona protegida de Almería

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación con 300 kilos de marihuana oculta en un paraje natural de La Sierra de los Filabres de Las Tres Villas y en Felix (Almería) y ha detenidos a tres personas vinculadas a una red internacional de origen albano asentada en Roquetas de Mar.

Según ha informado este cuerpo armado, la operación 'ABULA' ha permitido desmantelar una sofisticada plantación de marihuana ubicada en un paraje natural de la Sierra de los Filabres, en Las Tres Villas, y otra en Felix.

La operación se ha saldado con tres detenidos acusados de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La plantación se encontraba oculta en un paraje recóndito de orografía complicada y alejado de núcleos de población grandes y contaba con altas medidas de seguridad perimetrales, incluidas cámaras de videovigilancia y una valla perimetral electrificada.

Una vez centrada la actividad policial sobre el grupo delictivo, los agentes han descubierto un segundo cultivo en Felix con medidas de seguridad similares.

La operación se ha desarrollado en dos fases, con el registro en tres viviendas y la detención de tres personas, una intervención en la que los agentes han localizado una construcción subterránea que estaba acondicionada como un centro de producción de droga.

La Guardia Civil ha contado con el apoyo del Servicio Aéreo para realizar la extracción de las plantas con un anclaje suspendido del que se quedaban asidas sacas de mil litros de capacidad.

La plantación localizada, 300 kilogramos de cannabis, tendría un valor en el mercado de más de medio millón de euros.

La operación ha permitido descubrir a una organización internacional de origen albanés asentada en Roquetas de Mar y vinculada con el tráfico de drogas cuyos integrantes presentan un alto grado de profesionalización y tienen antecedentes por hechos similares en países como Reino Unido o Kosovo.

Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la provincia de Almería.