Denuncian un posible caso de acoso a un niño de cinco años en un colegio de Almería

Una madre ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por un presunto episodio de acoso escolar sufrido por su hijo de cinco años en un colegio de Fiñana (Almería). La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado que el centro tiene abierto el protocolo de acoso y que el inspector de referencia asesora al equipo directivo en el seguimiento del caso.

Fuentes del departamento han manifestado a Europa Press que la apertura de dicho protocolo supone la adopción de medidas de supervisión por parte del centro con la tutela de la inspección educativa.

Según han adelantado 'Ideal' y 'La Voz de Almería', la madre asegura que su hijo ha sufrido burlas y agresiones durante tres cursos. Afirma que este año la situación se ha repetido.

La Delegación ha precisado que el procedimiento estaba en marcha desde antes de la denuncia, de modo que el protocolo se mantenía abierto con anterioridad y no únicamente a raíz de la actuación actual. La medida adoptada consiste en mantener abierto el protocolo, con la intervención del equipo directivo y el seguimiento de la inspección.

La Administración educativa ha reiterado su "firme y rotundo rechazo hacia cualquier manifestación de violencia" y ha apelado "al respeto como única vía para el fomento de la convivencia positiva entre compañeros en nuestros centros de enseñanza".