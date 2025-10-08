Detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad en El Ejido

La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este martes a un hombre acusado de una agresión sexual por tocamientos a una niña de corta edad en Las Norias de Daza, en el municipio de El Ejido (Almería).

A preguntas de los medios, el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha confirmado el arresto de un varón tras la "rápida actuación" por parte de la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar de los hechos tras los avisos.

En este sentido, el arrestado permanece en dependencias policiales mientras que se avanza en la confección de diligencias antes de ponerlo a disposición de un juez de El Ejido.

Fuentes policiales próximas a la actuación han señalado que los hechos tuvieron lugar sobre las 20,00 horas, cuando la menor se dirigió a un establecimiento hostelero de unos parientes para cenar encomendada por sus padres, que regentan una frutería en un local cercano.

Una vez en el bar, un hombre se habría aproximado a la menor y le habría pedido que la acompañara fuera para mostrarle un contenido a través del móvil, a lo que la niña accedió.

Ya fuera del negocio, el hombre habría tocado a la menor en sus zonas íntimas por debajo de la ropa, según señaló un testigo que se percató de la situación y recriminó la actitud al arrestado, al que retuvo junto con otras personas hasta la llegada de la Guardia Civil y, posteriormente, de la Policía Local.

MAYOR PRESENCIA POLICIAL

A raíz de este suceso, la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha incidido en que El Ejido y su entorno concentran "un alto nivel de actividad económica, una fuerte densidad de población y una notable diversidad social", por lo que precisar una presencia policial "constante y reforzada".

Desde la organización han valorado la labor de los compañeros que participarn en el arresto del sospechoso "demostrando una vez más su compromiso con la protección de los más vulnerables y con la seguridad ciudadana".

No obstante, han advertido que los guardias civiles destinados en la provincia de Almería, sobre todo en la comarca del Poniente, trabajan en condiciones "de enorme presión, con medios insuficientes y una plantilla muy por debajo de las necesidades reales".