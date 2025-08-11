Dos muertos y dos heridos graves tras la llegada de dos pateras a la costa de Almería

Dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas de gravedad tras la llegada este lunes por la mañana de dos pateras a las costas de Vera y Níjar (Almería), según han informado a EFE fuentes próximas al caso.

En ambos casos, los supervivientes han sido evacuados a centros hospitalarios, mientras que la Guardia Civil ha abierto sendas investigaciones para esclarecer las circunstancias de los hechos.

El 112 de Andalucía ha apuntado a EFE que el primer aviso se ha producido pasadas las 08:30 horas, cuando se ha recibido una llamada desde Cala Carbón, en el término municipal de Níjar, alertando de la presencia en la orilla de una persona posiblemente fallecida y otra herida, que procedían de una embarcación tipo patera.

El centro coordinador ha activado a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a la Policía Local.

Un helicóptero del instituto armado ha rescatado al herido y lo ha trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas, en la capital almeriense.

El fallecimiento de la otra persona fue confirmado en el lugar y se activó el protocolo judicial.

Poco después, a las 12:00 horas, Emergencias 112 recibió una solicitud de asistencia sanitaria en Vera para un varón que se encontraba en la carretera N-340A y que, según los indicios, habría llegado en patera.

Los sanitarios, una vez en el lugar, pidieron la activación de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Fuentes próximas al caso han precisado que el superviviente fue evacuado al Hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa, y que la persona fallecida en este suceso no habría muerto por ahogamiento, por lo que la Guardia Civil investiga la causa de la muerte.