La Guardia Civil interviene en 15 días más de 8.000 litros de combustible en Almería

La Guardia Civil ha intervenido durante la primera quincena de noviembre más de 8.000 litros de combustible, tres embarcaciones y un vehículo en distintos servicios contra el contrabando desarrollados en el poniente y levante almeriense, en los que ha detenido a una persona, según ha informado este jueves el instituto armado.

En el marco de estos dispositivos, la Guardia Civil ha llevado a cabo diversas intervenciones que han permitido localizar el combustible almacenado de manera ilícita y actuar sobre las embarcaciones presuntamente vinculadas a estas actividades.

Las operaciones se han saldado con más de 8.000 litros de combustible intervenidos, una persona detenida, tres embarcaciones -una de ellas valorada en unos 200.000 euros- y un vehículo.

Según los datos aportados, en lo que va de 2025 la Guardia Civil de Almería ha detenido a más de cuarenta personas y ha aprehendido cerca de 90.000 litros de combustible, más de sesenta embarcaciones y casi una veintena de vehículos.