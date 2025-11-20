Sucesos
La Guardia Civil interviene en 15 días más de 8.000 litros de combustible en Almería
En lo que va de 2025 la Guardia Civil ha detenido a más de 40 personas relacionadas con estas actividades
La Guardia Civil ha intervenido durante la primera quincena de noviembre más de 8.000 litros de combustible, tres embarcaciones y un vehículo en distintos servicios contra el contrabando desarrollados en el poniente y levante almeriense, en los que ha detenido a una persona, según ha informado este jueves el instituto armado.
En el marco de estos dispositivos, la Guardia Civil ha llevado a cabo diversas intervenciones que han permitido localizar el combustible almacenado de manera ilícita y actuar sobre las embarcaciones presuntamente vinculadas a estas actividades.
Las operaciones se han saldado con más de 8.000 litros de combustible intervenidos, una persona detenida, tres embarcaciones -una de ellas valorada en unos 200.000 euros- y un vehículo.
Según los datos aportados, en lo que va de 2025 la Guardia Civil de Almería ha detenido a más de cuarenta personas y ha aprehendido cerca de 90.000 litros de combustible, más de sesenta embarcaciones y casi una veintena de vehículos.
