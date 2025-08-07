La Mesa del Tren acusa a Renfe de "humillar" a Almería tras la última avería del Intercity

La Mesa del Ferrocarril de Almería ha acusado este jueves a Renfe de "humillar" a toda la provincia con un servicio "lamentable e inaceptable", tras la avería que afectó este miércoles al tren Intercity Madrid-Almería, dejando a los pasajeros más de tres horas y media detenidos sobre un puente hasta que fueron transbordados a autobuses.

“No sabemos ya qué adjetivo utilizar para un tratamiento totalmente humillante por parte de Renfe con la provincia de Almería”, ha denunciado el coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada. Ha sostenido que la situación vivida generó ataques de ansiedad entre algunos viajeros y obligó a una doble operación de transbordo, tanto para los pasajeros que iban a Almería como para los que viajaban a Madrid en sentido contrario.

La plataforma ciudadana, que agrupa a más de 240 asociaciones y colectivos, ha lamentado que Renfe siga sin adoptar medidas eficaces para evitar este tipo de incidencias, y ha vuelto a reclamar la incorporación de una segunda cabeza tractora en el Intercity como solución “definitiva” para garantizar la continuidad del servicio ante cualquier fallo técnico.

“Estamos ante una situación lamentable que no deja de ser un maltrato hacia los viajeros que utilizan el tren con Madrid”, ha afirmado Tejada, quien ha preguntado públicamente si el presidente de Renfe y el subdelegado del Gobierno en Almería “van a hacer algo” para resolver lo que consideran un escenario ferroviario inaceptable, más aún en pleno verano, cuando la demanda se ha multiplicado.

Tejada ha advertido de que la Mesa del Ferrocarril lleva desde abril planteando propuestas concretas a Renfe, sin obtener respuesta. “Parece que la provincia de Almería sigue en el olvido, víctima de la mala gestión de Renfe”, ha lamentado, y ha avanzado que seguirán reclamando reuniones con responsables institucionales hasta obtener “soluciones reales y compromiso de mejora”.