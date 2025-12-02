Operación policial contra la marihuana en varios barrios de Almería

La Policía Nacional ha puesto en marcha este martes un operativo contra el cultivo y tráfico de marihuana en varios barrios de la capital almeriense vinculados habitualmente a este negocio ilícito, tales como La Chanca-Pescadería, El Puche o Los Almendros.

Fuentes de la Comisaría Provincial de Almería han confirmado a EFE el desarrollo de esta intervención, en la que están participando medios aéreos y efectivos por tierra, sin que se haya concretado por el momento el número de detenidos o registros practicados.

No obstante, fuentes próximas al caso han apuntado a EFE que sólo en la zona de La Chanca-Pescadería los agentes habrían efectuado alrededor de 31 entradas y registros en inmuebles de dicho entorno.

Como muestra del peso que la marihuana tiene en esta ciudad, Endesa informó el pasado mes de agosto de que, a través de su filial de redes e-distribución, había detectado en Almería más de 1.600 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año, lo que equivalía a una media de más de ocho casos diarios, con un consumo de electricidad defraudado de más de 13 millones de kilovatios hora.

Según apuntaba Endesa, los principales causantes de estos fraudes son las plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las conocidas como plantaciones 'indoor', que utilizan sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día que causan estragos en las instalaciones eléctricas.

Por ejemplo, entre enero y junio se habían desmantelado en Almería 94 plantaciones, es decir cerca de cuatro a la semana en operaciones lideradas por las Fuerzas de Seguridad. El volumen de energía recuperado en estos fraudes ascendía a más de 6,3 millones de KWh, es decir, el 47 % de la energía defraudada en Almería procedía de plantaciones de marihuana.