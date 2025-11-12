Roban un rosario antiguo de plata de la Virgen de la Pureza en Vera (Almería)

La Mayordomía de San Antón-Cristo Cautivo y Santísima Virgen de la Pureza ha denunciado el hurto de un rosario antiguo de filigrana de plata y azabache perteneciente a la imagen mariana, que se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Vera (Almería).

Según ha informado la entidad en un comunicado difundido en redes sociales, el objeto, con casi un siglo de antigüedad, fue donado en su día por la madre de una de las camareras de la Virgen y tiene un importante valor sentimental.

Los miembros de la Mayordomía se han percatado del robo durante los últimos días y han expresado su pesar por lo ocurrido, apelando a la conciencia de quien lo sustrajo para que lo devuelva.