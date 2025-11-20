El subdelegado del Gobierno en Almería cree que el caso mascarillas revela una "red criminal"

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado este jueves que el caso mascarillas revela la posible existencia de una “red criminal” vinculada al PP de Almería, y ha reclamado la “renuncia inmediata” del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, detenido el pasado martes en la segunda fase de la operación.

En declaraciones a los medios en la Universidad de Almería, Martín ha señalado que, tras 48 horas desde las detenciones, el presidente de la Diputación provincial “no ha presentado su renuncia”, algo que considera incomprensible dada la gravedad de los hechos. “No salimos del estupor. Esta decisión no debe dilatarse, Almería no se merece aparecer en los medios nacionales por una noticia como esta”, ha afirmado.

El también secretario general del PSOE de Almería ha criticado con dureza la reacción del presidente andaluz, Juanma Moreno: “La tibieza de Moreno Bonilla está siendo alarmante. Desde que este caso estalló en 2021, no ha movido un solo dedo. Ha encubierto y tapado este caso”, ha dicho.

Martín ha recordado que el PSOE está personado como acusación popular “desde el primer minuto”, a diferencia de Vox, que “renunció voluntariamente” cuando, según ha señalado, “entró en negociaciones para las liberaciones dentro de la Diputación Provincial”.

El subdelegado ha reiterado que los socialistas mantienen desde el inicio la sospecha de que “existe una organización, una red criminal asentada dentro del Partido Popular de Almería”, cuyas ramificaciones alcanzarían no solo a la Diputación, sino también a ayuntamientos gobernados por el PP.

“Ya hemos visto el caso de Fines, pero tenemos sospechas firmes de que hay otros ayuntamientos en la misma dinámica”, ha apuntado, mencionando expresamente entre ellos al Ayuntamiento de Tíjola “por posibles irregularidades vinculadas a este modus operandi”.

Martín ha definido ese patrón como un sistema para “manipular y amañar contratación pública, no solo de mascarillas, sino de suministros y obras”, cuyo fin habría sido “lucrarse de manera injusta a través de comisiones”.

El subdelegado ha pedido “respeto absoluto” al secreto de las actuaciones y ha señalado que todas las partes están a la espera de la información oficial que emita el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. “Los almerienses no nos merecemos estar en los medios nacionales por motivos tan lamentables”, ha insistido.

Los cinco detenidos en esta fase de la operación -el presidente de la Diputación, el vicepresidente segundo, el alcalde de Fines, su hijo y un técnico de Obras Públicas- pasaron hoy a disposición del juez instructor.