El Supremo revisará la condena a 21 años por una violación grupal en Pulpí (Almería)

El Tribunal Supremo revisará en pleno la sentencia de la Audiencia de Granada que condenó a 21 años de cárcel a tres hombres acusados de la violación grupal a una mujer a la que conocieron en una playa de Pulpí (Almería), un fallo que después confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Una providencia de la Sala de lo Penal del Supremo, a la que ha tenido acceso EFE, ha respondido así al recurso de casación presentado por el letrado Nabil El Meknassi contra la sentencia del TSJA que rechazó su recurso de apelación al fallo de la Audiencia.

El alto tribunal andaluz confirmó, en abril del año pasado, la sentencia ahora apelada y que condenó a los tres procesados a 21 años de prisión.

Ahora, el Supremo ha acordado paralizar las actuaciones y convocar al pleno para resolver los recursos por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y de los principios de inmediación, publicidad y oralidad, unidad de acto y contradicción, además de un error en la valoración de la prueba.

Entre otros aspectos, la defensa de los condenados ha cuestionado que la víctima declarase por teléfono y desde Costa Rica pese a que la administración de justicia cuenta con otras herramientas más apropiadas.

Según la sentencia confirmada por el TSJA, los tres acusados estaban la tarde del 21 de mayo de 2022 en la playa de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería), a la que llegó también la víctima poco después.

Según el fallo, la mujer entabló una "amigable conversación" con los procesados y con una cuarta persona, tras lo que los tres acusados y ella se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano, y posteriormente compraron seis cervezas en un supermercado que había allí.

Cuando regresaron a la playa, los acusados manifestaron a la víctima que no se podía beber allí, por lo que le propusieron ir a tomárselas a un lugar alejado, a lo que la mujer accedió.

Una vez en este sitio, en la misma playa de San Juan de los Terreros, "puestos de común acuerdo, aprovechando la situación y con ánimo libidinoso", abordaron repentinamente entre los tres a la víctima.

La sujetaron para inmovilizarla, le quitaron la ropa y la violaron uno tras otro "aprovechando la situación de indefensión" de la víctima.

Como consecuencia de estos hechos la víctima presenta una sintomatología ansiosa moderada, leve sintomatología depresiva y trastorno de estrés agudo, además de las lesiones físicas de la violencia de los acusados.

La Audiencia de Almería impuso a cada uno de los tres procesados penas de 9 años de prisión por un delito de agresión sexual, un delito que también conllevaba órdenes de alejamiento de 500 metros durante 20 años, además de 10 años de libertad vigilada.

Sumó para cada uno otros 12 años de prisión como cooperadores necesarios de dos delitos de agresión sexual, lo que sumó una condena a 21 años de cárcel para cada uno de los tres procesados.

El fallo de la Audiencia, confirmado por el TSJA y que ahora revisará el Supremo, también los condenó al pago de una multa de 360 euros por un delito leve de lesiones y a indemnizar a la víctima con 60.000 euros.