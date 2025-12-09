UGT y CCOO protestan este martes por la falta de avances en el convenio del sector manipulado hortofrutícola

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado este martes una protesta frente a la sede de la asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal) para protestar por la falta de avances en la renovación del convenio colectivo del sector del manipulado hortofrutícola, que emplea a unas 30.000 personas en la provincia.

La parte social ha decidido realizar esta concentración frente a la principal sede de la patronal ante su "inacción" para avanzar en aspectos como la mejora salarial y la dimensión de la jornada laboral a través de un convenio clave para el sector.

Las partes han mantenido durante los últimos meses en torno a una decena de reuniones en las que, según han observado, no se han abordado mejoras suficientes, entre las que plantean incrementos de hasta el cuatro por ciento por encima del SMI y una jornada laboral acorde al Estatuto de los Trabajadores, que baje de 46 a 40 horas semanales, entre otros aspectos.

Los sindicatos culpan a los empresarios de no adoptar una posición proactiva. En este sentido, desde FICA UGT se ha hecho un "llamado urgente" a que "se retomen y se evolucione en aquellos temas cruciales" que afectan a las plantillas, en especial en cuanto a unas retribuciones acorde a los "resultados históricos" de la última campaña hortofrutícola, que experimentó una mejora del 22 por ciento con respecto a la anterior, según han recordado.

Para el sindicato, los empresarios "no pueden negar que se encuentran en buenas condiciones para que sus trabajadores y trabajadoras, partícipes de esas buenas cifras, puedan también beneficiarse de ello", han manifestado.

Con ello, la secretaria provincial de FICA UGT en Almería, Francisca Ramírez, ha reclamado unas negociaciones "constructivas", que "permitan el diálogo" y "mejorar las condiciones laborales que garanticen los derechos fundamentales de todos los y las trabajadoras".

"Es la hora de tomar decisiones significativas que desbloqueen el nulo avance actual de las reuniones y que permitan consolidar acuerdos que beneficien a todos", ha reclamado ante una situación de la que culpa a la patronal y que "no puede prolongarse más".