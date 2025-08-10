Will Smith deslumbra en Almería con su hip hop clásico y guiños al público español

La estrella internacional Will Smith ha sido el gran protagonista de la última noche del festival Dreambeach 2025 de Almería, donde ofreció un espectáculo de alto voltaje basado en el hip hop clásico, salpicado de sus temas más reconocibles y con momentos únicos, como una colaboración con la cantante cordobesa India Martínez.

El actor y músico estadounidense, que llegó a la ciudad horas antes y comunicó a sus seguidores en redes sociales que estaba en reposo vocal tras encadenar tres conciertos consecutivos, reapareció sobre el escenario principal del festival pasadas las 23:45 horas.

Lo hizo con una producción de gran formato que combinó bases potentes, visuales de gran impacto y un cuerpo de baile que multiplicó la energía en el recinto.

Smith regresaba así a los escenarios tras dos décadas alejado de las giras, en el marco de un tour internacional que ha tenido en Dreambeach su única parada en España.

El público respondió con una ovación cerrada desde los primeros compases y coreó temas icónicos como 'Men in Black' (MIB) o 'Gettin’ Jiggy wit It', entre otros cortes de su repertorio más popular.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando India Martínez subió al escenario para interpretar junto a Smith, un gesto que reforzó la conexión con el público local y sorprendió a los miles de asistentes.

El concierto de Will Smith fue el punto culminante de una jornada que había arrancado horas antes en el 'MainStage' con el granadino Anthony Z y continuó con la propuesta urbana de Nathy Peluso presenta Club Grasa, un espectáculo en el que la artista argentina, arropada por un cuerpo de baile y junto a Badsista B2B Kebra, recreó la atmósfera de un club nocturno.

Tras Smith, la noche continuó en el escenario principal con el veterano Fatboy Slim, que desplegó un montaje audiovisual muy elaborado, seguido del nuevo directo 'Ctrl Alt Delete' de Don Diablo y del cierre a cargo de DJ Nano, encargado de mantener la intensidad hasta el último minuto.

En paralelo, el escenario 'Dreams Tent' vivió una programación marcada por el techno y el sonido underground, con sesiones como las de Alex Lennon o el B2B de Hector Couto y Rendher.

La fuerza de Mason Collective y la respuesta entusiasta a Chelina Manuhutu marcaron la noche, especialmente después de la cancelación de última hora de Seth Troxler, que dejó a Marco Carola en solitario para un set extendido en el cierre.

El 'Open Air', espacio reservado a los sonidos más duros y acelerados, también registró cambios de última hora por la cancelación de Hol!, aunque mantuvo un ritmo frenético con actuaciones como Space Laces, Deekline & Wizard, Lady Max o Aida Blanco.

Dreambeach 2025 ha desarrollado durante tres días una programación que ha reunido a figuras de la música electrónica y urbana como Steve Aoki, Steve Angello, Amelie Lens, Nathy Peluso, Fatboy Slim o Don Diablo, junto a nombres destacados de la escena nacional y local.

En esta undécima edición, el festival ha consolidado su nueva ubicación en la zona de El Toyo-Retamar, con tres escenarios principales y una producción técnica de alto nivel.

Con la actuación de Will Smith, que combinó nostalgia, espectáculo visual y un contacto directo con el público, Dreambeach ha vivido la jornada central de una edición marcada por la diversidad de estilos, el peso de las grandes estrellas internacionales y la confirmación de Almería como uno de los epicentros europeos de la música electrónica y urbana en verano.