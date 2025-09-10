Las altas temperaturas volverán a Andalucía para el fin de semana

Tras el paso de una vaguada por la península, la atmósfera tenderá a estabilizarse durante los próximos días, salvo el área mediterránea, Galicia y comunidades cantábricas que mantendrán cierta inestabilidad, previo a un notable repunte del calor el fin de semana, con máximas que alcanzarán hasta 36 grados.

A partir del viernes, los termómetros superarán los 32-34 grados en amplias áreas del centro y sur peninsular, con picos de hasta 36 grados en el Valle del Guadalquivir, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien ha precisado que el fin de semana se presenta más cálido de lo habitual para estas fechas, situación que podría prolongarse a comienzos de la próxima semana.

Este miércoles todavía se formarán tormentas localmente fuertes en el norte de Cataluña y en Baleares, mientras que un frente dejará lluvias en Galicia —abundantes en el oeste— y en las comunidades cantábricas. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas propias de la época del año.

El jueves se mantendrán las lluvias en Galicia y el extremo norte peninsular, junto con algunas tormentas en Baleares y Cataluña. En el resto, los cielos estarán más despejados y las temperaturas ascenderán de forma generalizada, superando los 30 grados en buena parte del centro y sur, y alcanzando los 34 en el Valle del Guadalquivir y en áreas del interior mediterráneo.

El viernes la inestabilidad aumentará en el nordeste peninsular, con posibilidad de tormentas fuertes en Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, además de chubascos aislados en zonas de montaña del este y en Baleares. Ese día continuará el repunte térmico, con máximas de 32 a 34 grados en el centro y sur, y hasta 36-38 en el Guadalquivir.

El fin de semana estará marcado por un ambiente cálido para estas fechas con valores de 28 a 32 grados en la mitad norte, mientras que en el centro y sur se alcanzarán los 34-36 grados, con picos de hasta 38 en el valle del Guadalquivir. "Es posible que este tiempo cálido y seco continúe la próxima semana", ha finalizado el portavoz de la Aemet.