Andalucía adelantará a los agricultores 715 millones de euros de la PAC

El gobierno de Andalucía ha querido mostrar de nuevo su preocupación por el bienestar del campo andaluz y por ello ha anunciado este miércoles el adelanto de 715 millones de euros entre los agricultores procedentes de la Política Agraria Común (PAC) en 2026. Así lo ha trasladado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Fernández Pacheco ha destacado que este anuncio se produce una semana antes de lo habitual y que en este caso el anticipo beneficiará a más de 190.000 agricultores andaluces, de los cuales más de 71.000 son mujeres. El motivo de este adelanto es para apoyar al campo andaluz en un momento del año en el que los costes por siembra, abono y energía se disparan, por lo que suponen un alivio para las explotaciones agrícolas de la región.

El desglose de las ayudas por distribución geográfica es el siguiente; 190 millones de euros irán destinados a la provincia de Jaén; Córdoba recibirá 161 millones; Sevilla es la tercera con 152 millones; Granada recibirá 74 millones; a Cádiz le corresponderán 55 millones; Málaga recibirá 43 millones, Huelva 23 millones y por último Almería, a la que le serán otorgados 12 millones de euros.

El consejero ha aprovechado la comparecencia también para exigir al ministro de Agricultura, Luis Planas, que bloquee la reforma de la PAC propuesta por la Unión Europea que supondría un recorte del 22 por ciento en las ayudas al campo en Andalucía. "No queremos matizar la propuesta, queremos que el gobierno de España bloquee esta propuesta, así se lo hice saber al ministro en el marco de la conferencia sectorial", ha afirmado Fernández Pacheco.

"La PAC es el medio con el que la UE garantiza la soberanía alimentaria del continente, a favor de que avance en sostenibilidad y respeto al entorno, pero nadie va a poder exigirle a los agricultores que cumplan esos objetivos si sus explotaciones agrarias no son rentables", ha defendido el consejero con rotundidad.