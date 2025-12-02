Andalucía aprueba este martes un decreto para cubrir plazas sanitarias de difícil cobertura mediante concurso

El Consejo de Gobierno andaluz prevé aprobar en su reunión de este martes el proyecto de Decreto que regulará el procedimiento selectivo específico, por el sistema de concurso, para cubrir puestos de difícil cobertura en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La norma permitirá convocar, a comienzos del nuevo año, 364 plazas en zonas rurales, en cumplimiento de la disposición adicional única de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

Así lo anunció el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante su intervención en el Foro Nueva Economía, donde confirmó que la selección se realizará mediante concurso, sin fase de oposición, con el objetivo de garantizar "una permanencia mínima de dos años en el lugar donde vayan a desarrollar su actividad". Sanz destacó que se trata de "una medida clave para reforzar y estabilizar las plantillas en las zonas rurales y uno de los decretos más esperados en la sanidad pública andaluza".

El orden del día del Consejo de Gobierno de este martes incluye también la propuesta de acuerdo para eximir del requisito de nacionalidad previsto en el artículo 106.1.a) de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, a fin de permitir al SAS realizar nombramientos temporales en 2026 de personal médico especialista y de enfermería extranjero no comunitario.