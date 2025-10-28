Andalucía aprueba los presupuestos más altos de su historia con un tercio de ellos dedicados a Sanidad

La Junta de Andalucía ha anunciado este martes sus presupuestos para el año 2026. El gobierno de Juanma Moreno ha presentado lo que han calificado como los "presupuestos más altos de la historia" de la comunidad, con una envolvente de 51.597 millones de euros, de los cuales un tercio irá dedicado a reforzar la Sanidad. A partir de este miércoles, se derivará al Parlamento andaluz para su aprobación.

Se trata del octavo presupuesto elaborado desde la llegada de Moreno a la presidencia de la Junta, los cuartos en esta legislatura y suponen un crecimiento del 5,6 por ciento respecto a 2026. Con este proyecto Andalucía espera generar 87.750 nuevos empleos en el año 2026, con lo que aspira a reducir la tasa de paro por debajo del 14 por ciento, algo que no ocurre desde el año 2007, según ha explicado la consejera de Hacienda y Portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, en una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.

El gobierno andaluz ha hecho especial hincapié en el aumento de la partida presupuestaria dedicada a la sanidad pública, que crece en un 6,6 por ciento respecto a 2025 y en más del 65 por ciento respecto a 2019, cuando Moreno llegó a la presidencia. España hizo referencia de forma reiterada al mal estado de la sanidad andaluza a la llegada de la administración popular a la Junta, remarcando que en 2018 los presupuestos socialistas reflejaban una inversión sanitaria todavía por debajo de los presentados en 2010, cuando la crisis económica obligó a la realización de grandes recortes sociales. En el presupuesto presentado hoy se incluye la contratación de los 4.371 nuevos profesionales anunciados ya por el flamante consejero de Salud, Antonio Sanz, en respuesta a la crisis de los cribados del cáncer de mama.

La consejera de Hacienda ha querido recordar que estos presupuestos buscan un equilibrio fiscal con el objetivo de alcanzar el déficit cero a la par que buscan ser ambiciosos en el gasto social, con todas las partidas (Sanidad, Educación, Dependencia y Vivienda) obteniendo un crecimiento sustancioso respecto al ejercicio anterior. Estos incrementos se producen sin haber realizado subidas de impuestos, de hecho todo lo contario, ya que en los presupuestos de 2026 se incluye la séptima rebaja fiscal desde que Moreno llegase al poder. España ha explicado que el 77 por ciento de los fondos presupuestarios provienen de financiación propia de la Junta de Andalucía, mientras que los fondos estatales no suponen ni siquiera el 7 por ciento del total.

La Junta de Andalucía ha vuelto a mostrar distancia con el gobierno central, al que recrimina la falta de financiación autonómica, que cifran en en 1.528 millones de euros debido a lo que consideran un sistema injusto que "maltrata a Andalucía desde 2009". España ha ejemplificado también la diferencia de gestión con el gobierno central presidido por Pedro Sánchez en una semana en la que prácticamente ha quedado confirmado que el ejecutivo socialista no podrá sacar adelante los Presupuesto Generales del Estado tras la rotura de relaciones con Junts, que hará imposible la aritmética parlamentaria necesaria para su aprobación.