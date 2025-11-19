Andalucía contará con una estrategia propia en política exterior por primera vez en la historia

Andalucía ha dado este miércoles un paso en su intento de mejorar el posicionamiento internacional de la región. El consejero de Turismo y Acción Exterior, Arturo Bernal, ha presentado tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la Estrategia de Acción Exterior y ante la Unión Europea para el periodo 2025-2030. Será la primera vez que la comunidad contará con un documento que refleje de forma integral, independiente de otros organismos y coordinada con todas las consejerías, una política en materia internacional.

Según ha anunciado Bernal, los principales objetivos de esta estrategia son consolidar a Andalucía como un actor relevante en el plano exterior, consolidar el estatus de la cultura regional en el ámbito global, contribuir al peso de las regiones en la Unión Europea (hay que recordar que Juanma Moreno es presidente del Comité Europeo de las Regiones), mejorar la captación de la financiación europea y confirmar el liderazgo andaluz en transición energética, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

"Esta estrategia llega para ordenar la potencia de acción que tiene Andalucía en todos los mercados internacionales. Es un documento consensuado con todas las consejerías porque la acción exterior involucra a Economía, Industria y muchos otros ámbitos. Es una política de Estado, que incluye la agenda internacional del Presidente. Fija objetivos claros sobre lo que queremos hacer fuera y con quien queremos relacionarnos", resumió el consejero quien advirtió de que la actuación de la Junta de Andalucía en este sentido se realiza en comunicación con el gobierno nacional y siempre dentro de las competencias regionales. El consejero anticipó además que intentarán presentar una Ley de Acción Exterior, de la que ya existe un anteproyecto, antes de que finalice la legislatura, aunque desconocen si será posible cumplir con este objetivo.