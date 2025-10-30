Andalucía convocará 364 plazas de médicos mediante concurso en zonas de difícil cobertura

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias va a poner en marcha una convocatoria de acceso mediante concurso a un total de 364 plazas de profesionales en puestos de difícil cobertura, especialmente en zonas rurales, y que supondrán 320 médicos de familia y 44 pediatras de atención primaria.

Este anuncio ha sido realizado en comisión parlamentaria por el consejero del ramo, Antonio Sanz, quien ha dicho que la iniciativa de concurso de méritos en vez de examen es "importante" y su objetivo es avanzar en mejorar la cobertura sanitaria en todas las zonas de Andalucía, especialmente en esas zonas de difícil cobertura.

Sanz ha informado también de que su departamento va a elaborar un decreto específico para la selección de estos profesionales, con medidas que garanticen la permanencia de los que accedan por concurso durante al menos dos años, sin necesidad de tener que superar una fase de oposición.

"Es una importantísima novedad a la hora de abordar la cobertura en las zonas de difícil cobertura", ha apuntado el consejero, quien ha añadido que en el primer semestre de 2026 la Consejería comenzará las negociaciones con las organizaciones sindicales para mejorar el decreto del concurso para que "sea abierto y permanente".

Ha asegurado que el Gobierno andaluz ha duplicado la plantilla de personal fijo en el sistema sanitario, pasando del 48 al 82 % y ha anunciado que "va a seguir en esta senda", de forma que gracias a la "histórica" oferta de empleo público de los años 2022, 2023 y 2024 se cuentan con 21.953 plazas de empleos fijos más.

De la misma forma, ha señalado que esta semana la Junta ha aprobado en mesa sectorial la nueva oferta de empleo público por la que se van a estabilizar más de 10.200 plazas más, que se desarrollará durante las pruebas que se convocarán para el próximo 2026 para lograr la estabilización de la plantilla de un 96 %.

"Ese es el objetivo y ese es el cambio que vamos a ofrecer del sistema sanitario público de salud en Andalucía y de la situación de los profesionales sanitarios en nuestra tierra", ha recalcado Sanz, quien ha añadido que Sanidad ha creado nuevas categorías profesionales, como la de podología, la enfermería clínica y de investigación, la enfermería referente de centro educativo, y la expertas de salud mental.

Atención Primaria

En este sentido, ha señalado que la Junta está especialmente volcada en la atención primaria, y por ello va a iniciar un nuevo pacto de bolsa para evitar retrasos en las baremaciones y conseguir que el sistema de contratación se agilice, "fortaleciendo soluciones tecnológicas que eviten incidencias".

Ha apostado por sistemas "más ágiles" de contratación, ofertas adaptadas a especialidades "que son necesarias", incentivos específicos como los autoconciertos para incrementar la actividad asistencial mediante recursos propios "para hacer más atractiva nuestra sanidad pública y todo ello con diálogo, propuestas en positivo y determinación para la toma de decisiones".

Ha anunciado igualmente que se va a reforzar la red de infraestructura sanitaria de Andalucía, que ya desde 2019 cuenta con 71 dispositivos sanitarios nuevos, siete nuevos hospitales, cinco hospitales de día, 19 centros de salud, diez consultorios, cinco áreas de urgencia y 25 centros de atención infantil temprana.

Sanz ha destacado que desde la Junta se está poniendo en funcionamiento otras 22 nuevas infraestructuras sanitarias, lo que demuestra que el esfuerzo inversor desarrollado a lo largo de estos siete años ha permitido ampliar el volumen y la calidad de los espacios sanitarios.

En materia de equipamiento, el Gobierno andaluz ha invertido desde el 2019 un total de 321 millones de euros en tecnología para pruebas diagnósticas, que ha permitido "una mejora de la actividad y de la atención asistencial", que es otro de los ejes que la Consejería quiere impulsar en esta nueva etapa.

Se ha comprometido a reforzar la atención primaria con nuevos perfiles profesionales, con la ampliación de competencias, medidas nuevas organizativas del sistema de atención primaria y un mayor uso de nuevas herramientas digitales que permitan avanzar en esa mejor atención.

Mientras tanto, ha asegurado que se están reduciendo cupos, tiempos de espera, burocracia "con más recursos y profesionales que nunca en la historia del SAS" en el ámbito de la atención primaria.

En cuanto a la atención hospitalaria, los centros andaluces funcionan "a pleno pulmón" y, aunque la lista de espera quirúrgica para los procedimientos garantizados fuera de plazo ha disminuido un 57 % o la espera media para operarse se ha reducido en 42 días, "tenemos margen de mejora", ha recalcado Sanz.