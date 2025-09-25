Andalucía duplicará las ayudas al alquiler y ampliará el número de beneficiarios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en la sesión plenaria del Parlamento una nueva medida del paquete de rebajas fiscales que prepara su Gobierno y que entrarán en vigor con el proyecto de ley de Presupuestos para 2026. En este caso, se trata de una medida en materia de vivienda.

En concreto, ha anunciado en el Pleno del Parlamento de Andalucía la ampliación de la deducción de las cantidades destinadas al alquiler de vivienda en la cuota autonómica del Impuesto de la Renta, que se elevará a 1.200 euros para la población menor de 35 años y mayor de 65 años cuyos ingresos anuales sean de 25.000 euros. Esa deducción fiscal será de 1.500 euros para las personas con discapacidad. Las víctimas de violencia de género también serán beneficiarias de esta deducción, que actualmente es de 900 euros.

Estas rebajas fiscales se suman a las ya anunciadas, como son las rebajas vinculadas a los animales de compañía y a los gastos veterinarios que sus dueños deben afrontar. Ahora, podrán deducirse el 30 por ciento de los mismos, con un límite de 100 euros, durante el primer año. Si el animal es adoptado, ese periodo se incrementará hasta los tres años. Y si se trata de perros guía o de asistencia, la deducción se podrá aplicar durante toda la vida del animal.

En cuanto a las ventajas fiscales destinadas al fomento de la práctica deportiva y la vida saludable, el Presupuesto de 2026 incorporará una nueva deducción por gastos en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones. Los andaluces podrán desgravarse hasta 100 euros, sin límite de renta, tanto por acudir a un gimnasio como por los gastos de menores inscritos en algún club o en competiciones.