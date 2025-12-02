Andalucía lidera la bajada del paro en noviembre en España

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de noviembre, se ha reducido en 18.805 personas en relación con el mes anterior (-0,77%), según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Respecto a noviembre de 2024, el desempleo ha descendido en 161.057 personas (-6,23%). De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.424.961, la cifra más baja para este mes desde 2007.

En términos desestacionalizados el paro registrado se reduce en 11.881 personas.

Por sectores, el paro se reduce en noviembre en todos los sectores económicos y también entre el Colectivo Sin Empleo Anterior.

De esta manera, cae en Servicios en 13.013 personas (-0,73%), en Industria en 1.552 personas (-0,82%), en Agricultura en 1.332 (-1,74%) y en Construcción en 881 (-0,51%). En el caso del Colectivo Sin Empleo

Anterior disminuye en 2.027 personas (-0,88%).

El paro registrado en noviembre de 2025 baja en once Comunidades Autónomas, las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-6.934), Comunidad de Madrid (-3.903) y Cataluña (-3.119); se mantiene estable o aumenta moderadamente en las seis comunidades restantes, encabezadas por Illes Balears (2.534) y Castilla y León (1.035).

Con este descenso, Andalucía tiene 595.328 desempleados y se rompen tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

En el último año, el paro ha bajado en más de 50.000 personas en Andalucía.