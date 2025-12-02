Andalucía pide al Gobierno las competencias en redes eléctricas si no aumenta la inversión

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha exigido este martes al Gobierno que aumente las inversiones en las redes de transporte eléctrico de Andalucía y ha afirmado que, "si no son capaces de hacerlo, que cedan la competencia a Andalucía, que tiene capacidad para hacer esas inversiones" que son necesarias para su crecimiento industrial.

En la inauguración de NISE (nueva industrial del sur de Europa) en Sevilla 2025, Moreno ha destacado el potencial con el que cuenta Andalucía para impulsar el proceso de reindustrialización de esta comunidad gracias a las energías renovables, pero ha precisado que el problema está en la capacidad para evacuar la energía y el plan de inversiones de Red Eléctrica de España solo prevé un 11 % del total en Andalucía.

Por ello, ha exigido al Gobierno que la compañía pública Red Eléctrica invierta "de manera inmediata lo que es justo para Andalucía, que es la tercera economía de España" y ha alegado que "no puede ser" que se retrasen proyectos industriales de gran calado por falta de inversión en las redes de transporte eléctrico.

"No tenemos miedo y tenemos la capacidad inversora" para las redes de transporte eléctrico. O lo hacen ellos o lo hacemos nosotros", ha apostillado Moreno, quien ha incidido en que esa infraestructura -son las autopistas para el transporte de la energía- son esenciales para el despegue industrial de Andalucía.

Ha abundado en que la comunidad tiene capacidad para ser uno de los polos de atracción de inversión industrial más poderosos de España gracias a que "nunca ha tenido una mejor oportunidad para un proceso de reindustrializar porque ahora tiene la capacidad de producir energía limpia y barata".

De hecho, ha pronosticado que en el próximo lustro o como máximo en diez años, Andalucía producirá energía para abastecer el cien por cien de su capacidad de consumo y, junto con la industria de la defensa y la aeroespacial, contribuirán a un avance importante en la industria.

En el foro industrial, que reúne dos días a empresas, administraciones públicas y entidades de las principales cadenas de valor industriales, Moreno ha afirmado que es una "oportunidad que nadie debe de perderse" porque a la ubicación geoestratégica de esta comunidad se suma la ventaja que supone estabilidad política para avanzar en empleo y prosperidad económica.

El presidente ha repasado la evolución industrial de Andalucía en esta legislatura en la que en tres años se ha batido la inversión industrial prevista para toda la legislatura que era de 15.000 millones y ya supera los 17.000 millones.

Además, prueba del despegue industrial es el empleo con más de 333.000 trabajadores, 35.300 más que en 2019, y el desempleo industrial acumula 55 meses de bajada interanual tras confirmarse otro descenso el pasado mes de noviembre.

Los datos de los sectores industriales de Andalucía -energías limpias, aeronáutica y defensa, minería metálica y ahora también la automoción con la fábrica de Santa Motor en Linares (Jaén)- evidencian el "cambio de perfil de la estructura productiva" de la región, con un aumento el 31 por ciento desde 2018 a 2023 de las empresas de las ramas tecnológicas y energéticas.