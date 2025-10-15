Más de 700 profesionales sanitarios y cien millones para el plan integral de cribados de Andalucía.

Los grandes cambios anunciados este miércoles en la consejería de Salud de la Junta de Andalucía, con el nombramiento de Antonio Sanz para el puesto, han comenzado a dar sus frutos con la presentación de un ambicioso plan de acción para el cribado del cáncer de colon y cuello de útero, como ha explicado el flamante nuevo consejero tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Sanz ha explicado que este nuevo plan integral contará con una inversión total de 100 millones de euros y la contratación de 705 nuevos profesionales para el impulso de la detección precoz y mejorar los cribados de estos dos cánceres. El refuerzo de personal cubrirá distintas áreas, con especial hincapié en la incorporación de facultativos especialistas en digestivo, anatomía patológica y microbiología, enfermeras especialistas en ginecología y obstetricia, técnicos en anatomía patológica, técnicos auxiliares formados para la realización de conoloscopias.

El nuevo responsable de Salud ha incidido a su vez en la inversión que se realizará para la transformación digital del Sistema Andaluz de Salud, específicamente en el área de cribados, con la progresiva incorporación de herramientas en Inteligencia Artificial y la mejora de la comunicación con el paciente, con el objetivo de que la información fluya de forma más ágil entre los ciudadanos y la administración.

Además, el consejero ha avanzado que habrá obras de mejora en las áreas de anatomía patológica de diversos hospitales de toda la geografía andaluza. En cuanto a las condiciones de la plantilla, Sanz ha indicado que se actualizarán las tarifas para hacer más atractiva la labor de los profesionales, incluido un incremento del 10 por ciento para las jornadas en días no laborables.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha detallado que este plan incluye medidas "muy amplias" con el objetivo de consolidar avances en la implantación programas, asegurar una atención personalizada con acompañamiento continuado al paciente, reforzar los equipamientos e impulsar la transformación digital.

