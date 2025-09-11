Andalucía recibió más de 1,5 millones de turistas solo en julio

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha detallado este jueves en el Pleno del Parlamento que la comunidad recibió entre los meses de junio y julio un 5% más de turistas internacionales cuyo gasto superó los 4.000 millones de euros, frente a los 3.700 millones del pasado año.

Así lo ha explicado durante su intervención en el Parlamento andaluz en respuesta a una pregunta oral formulada por el Grupo Popular, donde ha subrayado que "Andalucía sigue consolidándose como un destino preferente en este verano de 2025". "Solo en el mes de julio recibimos más de 1,5 millones de turistas internacionales, un 5,5% más que en el mismo mes del año pasado", ha señalado el consejero del ramo.

Este crecimiento -ha continuado- es muy superior al de la media nacional, que apenas alcanzó el 1,6%. De este modo, Andalucía se situó así en el mes de julio como el tercer destino de España, por detrás de Baleares y Cataluña. "Mientras Baleares apenas avanzó un 1% y Cataluña incluso retrocedió un 1,2%", ha puntualizado.

En cuanto al acumulado de junio y julio, Bernal ha indicado que la comunidad recibió un 5% más de visitantes que en 2024, lo que se traduce en 141.000 personas. En este sentido, el gasto medio en ambos meses creció más de un 8%. "El gasto medio por turista internacional en el mes de julio alcanzó los 191 euros diarios, casi un 12% más que el año anterior", ha destacado el consejero.

En conjunto, el gasto de los turistas extranjeros en los dos meses de verano supera ya los 4.000 millones de euros, frente a los 3.700 millones del pasado año. En el acumulado de enero a julio, los turistas internacionales han dejado en nuestra economía más de 11.000 millones de euros, un 10% por encima del año pasado.

Más de 483.000 ocupados

Asimismo, el titular de Turismo ha puesto en valor que, en el segundo trimestre del año, Andalucía ha contado con 483.000 ocupados en el sector turístico, lo que representa un crecimiento del 5,9%. "Una cifra muy por encima de la media nacional, que incluso descendió ligeramente en el mismo periodo (-0,2%)", ha apuntado Bernal.

"El 13,6% del total del empleo en Andalucía. Uno de cada siete puestos de trabajo en nuestra comunidad depende ya directamente del turismo", ha remarcado Bernal, destacando el "esfuerzo y profesionalidad" de un sector que, a su juicio, "demuestra cada día su capacidad para innovar, mejorar y acoger al visitante con la mejor calidad".

Para el consejero, las cifras son el resultado "de una estrategia clara de este Gobierno por apostar por la promoción internacional, la sostenibilidad, la diversificación de mercados y territorios y por elevar la calidad de la oferta turística de Andalucía". "Cada turista que visita Andalucía no solo llena nuestras playas y ciudades, también llena de oportunidades nuestros pueblos, dinamiza nuestra cultura y multiplica el futuro de quienes viven aquí", ha resaltado Bernal, subrayando que Andalucía como el destino líder del turismo internacional.