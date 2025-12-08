Andalucía reclama más competencias ante la «ineficacia» del Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado en esta legislatura, a la que apenas le quedan siete meses, una serie de peticiones al Gobierno de España que todas tienen un aspecto en común: son competencias estatales que, a juicio de la administración autonómica, no se están ejecutando con eficacia.

Esas reclamaciones tienen varias lecturas políticas. Con ellas, Moreno quiere denunciar el «maltrato» del Gobierno de Pedro Sánchez, que no atiende las necesidades de la comunidad autónoma. Al mismo tiempo, el presidente autonómico refuerza su perfil «andalucista» en defensa de los intereses de la región.

Sin embargo, algunas de estas reivindicaciones también implican asumir algunos planteamientos del nacionalismo catalán o vasco, toda vez que suponen «vaciar» de competencias al Estado en beneficio de las comunidades autónomas.

En el último Debate Sobre el Estado de la Comunidad, el Parlamento aprobó una propuesta de Adelante Andalucía en la que se instaba al Gobierno andaluz a solicitar las competencias en materia de transporte ferroviario de Cercanías con el objetivo de desarrollar un plan de interconexión regional que incluya a todas las ciudades andaluzas con más de 50.000 habitantes.

La propuesta fue apoyada por el PP, el PSOE y Por Andalucía -la marca de Sumar– con el argumento de contar con una red moderna y eficaz de Cercanías que favorezca la cohesión territorial, reduzca la dependencia del coche y mejore la sostenibilidad del transporte en la comunidad autónoma.

No es la primera vez que la Junta de Andalucía asume este planteamiento. En otro Debate sobre el Estado de la Comunidad, en 2023, se aprobó «solicitar una convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía a fin de reclamar el traspaso integral de la Administración General del Estado a la Junta de Andalucía, a lo largo de la presente legislatura, del servicio de transporte ferroviario cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, contemplada en el artículo 64 del Estatuto de Autonomía como competencia exclusiva de la comunidad autónoma».

Era la respuesta de Moreno al pacto entre ERC y el PSOE para facilitar la investidura y el Gobierno de Pedro Sánchez que incluía el traspaso a Cataluña de la gestión de Rodalíes. «Si a mí mañana el Gobierno me garantiza los 6.000 millones de euros que le va a dar a Cataluña para asumir Cercanías, yo le digo que lo firmo mañana por la mañana y asumo los Cercanías de Andalucía sin ningún problema», dijo entonces Moreno.

Desde esa fecha, las peticiones en esta línea se han multiplicado. La última fue el pasado martes, cuando el presidente andaluz exigió al Gobierno central las inversiones en red eléctrica que corresponden a Andalucía para, acto seguido, trasladar que si no es capaz de acometerlas, transfiera «las competencias» a la comunidad para que el ejecutivo andaluz se ponga «manos a la obra». «O lo hacen ellos o nosotros», dijo.

Red Eléctrica es el transportista único y operador del sistema eléctrico español y, al igual que el transporte de cercanías, «trocear» su gestión entre las comunidades autónomas es complejo. La indignación de la Junta de Andalucía viene porque las inversiones en redes de transporte eléctrico propuestas por el Gobierno central para la comunidad autónoma en la planificación eléctrica 2025-2030 dejan fuera necesidades energéticas, industriales y de desarrollo socioeconómico en la región. Esta decisión podría traducirse en la pérdida, advierten, de «miles de millones de inversión y de empleo».

Este planteamiento tiene un precedente similar: Andalucía ha asumido la competencia sobre determinadas obras hidráulicas que anteriormente gestionaba la Administración General del Estado en las cuencas intracomunitarias, es decir, en aquellas que transcurren íntegramente por territorio andaluz. En otros casos, no ha sido posible el acuerdo y el Gobierno de España sigue sin ejecutar obras hídricas de su competencia en Andalucía ni permite que las haga la administración autonómica, como es el caso de la presa de Alcolea en Huelva.

A la red de Cercanías, y a las inversiones en redes eléctricas y obras hidráulicas, se ha sumado la semana pasada una nueva petición para reforzar el número de agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía. La falta de efectivos y las nuevas competencias han llevado a Moreno a exigir al Ministerio del Interior que eleve a 1.000 la cifra de agentes.

Con estas reclamaciones, Andalucía pone el acento en la falta de gestión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y denuncia el desigual trato que se produce entre comunidades autónomas.