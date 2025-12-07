Andalucía registra en 2025 el mayor número de hipotecas sobre viviendas desde 2010

El número de hipotecas sobre viviendas en Andalucía contabilizado entre enero y septiembre ha aumentado un 21,5% interanual hasta alcanzar las 71.000 operaciones, la mayor cifra en igual periodo desde 2010, cuando se contabilizaron 85.138. De la misma manera, hay que remontarse hasta 2008 para encontrar un volumen similar de visados de viviendas, 26.147 en total en los nueve primeros meses del año, con un crecimiento del 5% interanual, dos décimas más que el crecimiento medio registrado a nivel nacional (4,8%).

Los últimos datos difundidos por el INE y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana analizados por la Secretaría General de Economía de la Junta de Andalucía, reflejan un dinamismo creciente del sector, que consolida la recuperación de la actividad, según ha valorado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, quien ha destacado la fortaleza del mercado hipotecario y el impulso sostenido de la actividad residencial en 2025.

En concreto, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Andalucía registró en septiembre un crecimiento interanual del 6,3%. Este avance se suma al aumento destacado del 36,9% del capital prestado, significativamente superior al de la media nacional (28,1%).

En términos acumulados, entre enero y septiembre Andalucía demostró un crecimiento sólido con un 21,5% más de hipotecas sobre viviendas, en línea con el resultado nacional (21,4%). Asimismo, el capital prestado ascendió en ese periodo a 10.375 millones de euros, un 35,7% más que en el mismo periodo de 2024, “lo que consolida a Andalucía como uno de los territorios donde más se está reactivando la demanda y el acceso al crédito para vivienda”.

En esa línea, la actividad de nuevas promociones también ha dado muestras de fortaleza, con 2.261 visados de viviendas en septiembre, el 18,3% del total nacional, lo que confirma la comunidad como uno de los principales motores constructores del país.

En el acumulado del año, Andalucía registra 26.147 visados de viviendas, la cifra más alta para un periodo enero-septiembre desde 2008, cuando se contabilizaron 43.729. Se trata de un crecimiento interanual del 5%, ligeramente superior al promedio nacional (4,8%).

Para la consejería, este volumen refuerza la confianza inversora y la expectación de un ciclo expansivo más equilibrado, vinculado tanto a la mejora del acceso al crédito como al empuje de la obra residencial.

“Los datos constatan que Andalucía está recuperando vigor en el mercado de la vivienda y la existencia de una demanda sólida y creciente que la Junta de Andalucía está acompañando con un ambicioso paquete de medidas para favorecer el acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes”.

Así, Carolina España ha recordado que en estos momentos las diferentes medidas fiscales vinculadas a la vivienda permiten a los andaluces ahorrar hasta 460 millones de euros, a lo que se suma que “la Junta ha multiplicado por cuatro la construcción de viviendas protegidas desde 2019”.